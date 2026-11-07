10 cách giúp thức dậy tỉnh táo, vui vẻ và tràn đầy năng lượng trong mùa đông

South China Morning Post (SCMP) trích dẫn nhận định của Shazna Khanom, nhà trị liệu tâm lý kiêm Trưởng bộ phận sức khỏe tâm thần lâm sàng tại Bupa - Công ty chăm sóc sức khỏe của Anh, cho biết, ngày ngắn lại và thời gian tiếp xúc với ánh sáng ban ngày giảm trong mùa thu, mùa đông có thể ảnh hưởng đáng kể đến mức năng lượng.

Trời tối không chỉ tác động đến tâm trạng mà còn có thể làm thay đổi mức năng lượng, khiến mọi người cảm thấy chậm chạp hơn. Chúng ta thường cho rằng trạng thái uể oải này là do lười biếng hoặc thiếu năng động. Cách nhìn nhận đó có thể tạo thành một vòng luẩn quẩn, khiến tình trạng trở nên tồi tệ hơn.

Tin vui là bạn không đơn độc và không phải là người duy nhất nếu thường xuyên cảm thấy khó thức dậy vào những buổi sáng mùa đông tối trời. Dưới đây là 10 gợi ý của chuyên gia Shazna Khanom giúp khởi đầu ngày mới nhẹ nhàng hơn và tràn đầy năng lượng hơn.

Duy trì giờ thức dậy cố định

Chuyên gia Shazna Khanom khuyên rằng, nếu đã quen thức dậy sớm, bạn nên tiếp tục duy trì thói quen đó vì lịch sinh hoạt đều đặn, đặc biệt là giờ thức dậy ổn định, có thể giúp cơ thể hình thành nếp ngủ lành mạnh.

Bật đèn ngay khi thức dậy

Khi trời tối, một số người thường chỉ bật đèn ở mức sáng dịu. Tuy nhiên, lời khuyên là bạn nên bật tất cả đèn ngay sau khi thức dậy để giúp cơ thể tỉnh táo hơn.

Vận động vào buổi sáng

Bất kỳ hình thức vận động nào vào buổi sáng, dù ở nhà hay tại phòng tập, đều có thể giúp cơ thể sẵn sàng cho ngày mới. Với một số người, hoạt động phù hợp có thể đơn giản là tập yoga.

Nếu thích chạy bộ ngoài trời vào buổi sáng, bạn nên điều chỉnh trang phục cho phù hợp với thời tiết: mặc ấm hơn và sử dụng đèn đội đầu khi trời còn tối. Điều quan trọng là chuẩn bị chu đáo và chủ động duy trì thói quen.

Thay đổi cách nhìn về mùa đông

Nhiều người thường có suy nghĩ tiêu cực về những tháng lạnh giá, nhưng lời khuyên là bạn nên thử nhìn nhận mùa đông theo hướng tích cực hơn.

Thay vì chỉ chú ý đến thời tiết lạnh và những ngày thiếu ánh sáng, hãy tìm cách tận hưởng không khí đặc trưng của mùa này. Chẳng hạn, thắp một ngọn nến để tạo không gian ấm áp, dễ chịu trong nhà.

Dành thời gian bắt đầu ngày mới một cách thong thả

Chuyên gia Khanom khuyên mọi người không nên quá vội vàng khi chuẩn bị cho ngày mới. Bạn có thể pha một tách trà, bật radio hoặc nghe sách nói, rồi thong thả trang điểm chẳng hạn.

Hãy dành riêng một khoảng thời gian để chăm sóc bản thân, giúp mình cảm thấy thoải mái, chỉn chu và sẵn sàng cho ngày mới, thay vì cuống cuồng chạy đua với thời gian.

Sử dụng tinh dầu thơm khi tắm

Một số sản phẩm liệu pháp hương thơm có tác dụng thư giãn và hỗ trợ giấc ngủ, trong khi những loại khác có thể giúp bạn tỉnh táo, sảng khoái hơn.

Những thay đổi nhỏ như bổ sung tinh dầu phù hợp vào thói quen tắm rửa cũng có thể hữu ích trong những tháng mùa đông.

Nghĩ đến những điều khiến bạn mong chờ

Hãy nghĩ về một vài điều mà bạn thực sự mong đợi trong ngày hôm đó.

Đó có thể là cuộc gặp với một đồng nghiệp ở văn phòng hoặc một hoạt động thú vị đã được lên kế hoạch sau giờ làm. Mọi người nên tập trung vào những điều tích cực ấy và dành thời gian cảm nhận niềm vui mà chúng mang lại.

Chuẩn bị món ăn sáng yêu thích

Một bữa sáng lành mạnh có thể là cách khởi đầu tốt cho ngày mới. Đó có thể là chuẩn bị một bát cháo yến mạch hoặc món ăn sáng nóng mà bạn yêu thích.

Uống đủ nước

Một lưu ý là trong những tháng mùa đông, chúng ta thường ít chú ý đến việc uống nước hơn. Vì vậy, hãy chủ động bổ sung đủ nước và uống một chút nước ngay sau khi thức dậy.

Tận dụng ánh sáng tự nhiên

Mọi người được khuyến nghị nên ra ngoài đi bộ và dành ít nhất 20 phút mỗi ngày dưới ánh sáng tự nhiên. Thói quen này có thể mang lại nhiều lợi ích.

Ngay cả khi trời nhiều mây, ánh sáng ban ngày vẫn hiện diện và có thể tác động tích cực đến tâm trạng. Bạn chỉ cần mặc đủ ấm và mang theo ô nếu thời tiết có mưa.

Khi nào nên tìm kiếm sự hỗ trợ?

Nếu đã thử những cách trên nhưng vẫn thường xuyên gặp khó khăn, bạn không nên ngần ngại tìm đến chuyên gia.

Nếu năm nào bạn cũng cảm thấy buồn bã khi mùa đông đến, tình trạng này gây ảnh hưởng đáng kể đến các mối quan hệ, công việc và cuộc sống gia đình, bạn nên tìm kiếm sự hỗ trợ chuyên môn.

Việc tìm kiếm sự giúp đỡ có thể tạo ra khác biệt: bạn có thể sớm kiểm soát được tình trạng của mình và chuẩn bị tốt hơn cho mùa đông năm sau, thay vì tiếp tục phải vật lộn với những khó khăn ấy trong suốt mùa đông.