10 bộ suit ấn tượng của sao bóng đá trên thảm đỏ Quả bóng Vàng

Khi các ngôi sao bóng đá quy tụ, thảm đỏ của lễ trao giải Quả bóng Vàng (Ballon d'Or) không chỉ vinh danh đỉnh cao danh vọng mà còn là sàn diễn thời trang xa hoa. Từ bộ suit Louis Vuitton của Jude Bellingham đến trang phục chấm bi kinh điển của Lionel Messi, mỗi thiết kế đều mang một dấu ấn riêng. Trước thềm lễ trao giải Quả bóng Vàng 2026 vào đêm 26/10 (giờ địa phương), GQ điểm lại 10 bộ trang phục đáng nhớ trên thảm đỏ qua các năm. Đồ họa: Ánh Dương.

1. Lionel Messi: Dolce & Gabbana gắn liền với hai bộ trang phục đáng chú ý của Lionel Messi tại thảm đỏ Quả bóng vàng năm 2012 và 2013. Năm 2013 (bên trái/ở trên), anh diện suit đen chấm bi trắng, phối sơ mi trắng và nơ cổ đồng họa tiết. Ve áo satin đen tạo điểm nhấn trên nền vải nổi bật. Năm 2012 (bên phải), tiền đạo số 10 chọn áo khoác nhung màu đỏ rượu vang, kết hợp gile đen, sơ mi trắng, cà vạt đen và quần âu đồng màu. Phần viền satin dọc ve áo tạo nét tương phản, làm nổi bật chất liệu nhung và phom dáng cổ điển.

2. Cristiano Ronaldo: Dsquared2 mang đến cho Cristiano Ronaldo bộ tuxedo đen tại lễ trao giải Quả bóng vàng 2013. Thiết kế có bề mặt ánh satin, ve áo bóng nổi bật trên nền vải tối màu, kết hợp sơ mi trắng, nơ cổ đen và khăn cài túi đồng điệu. Phom áo ôm gọn cơ thể cùng hàng khuy tối giản tạo nên tổng thể chỉn chu, tôn lên đường nét của bộ trang phục dạ tiệc cổ điển.

3. Neymar: Tiền đạo Brazil xuất hiện tại thảm đỏ 2015 trong bộ tuxedo đen của Giorgio Armani, kết hợp gile nhung, sơ mi trắng, nơ cổ đính chi tiết lấp lánh và mũ phớt đồng màu. Điểm nhấn trên cổ tay là GaGà Milano Quirky Tourbillon, mẫu đồng hồ có thiết kế phá cách với mặt số lộ cơ và bộ máy tourbillon, tạo nét tương phản với trang phục dạ tiệc mang phong cách cổ điển. Ảnh: Ballon D'or.

4. Karim Benzema: Chủ nhân Quả bóng vàng 2022 xuất hiện lịch lãm trong bộ suit đen của Fendi tại lễ trao giải. Anh kết hợp áo khoác ve satin bản rộng với sơ mi trắng cổ trụ, điểm nhấn cổ áo màu đen và quần âu đồng bộ. Chiếc đồng hồ Richard Mille nổi bật với vỏ vàng hồng mặt số lộ cơ nhiều màu sắc và chức năng bấm giờ thể thao, tạo điểm nhấn tương phản trên cổ tay. Ảnh: Ballon D'or.

5. Jude Bellingham: Tiền vệ người Anh lựa chọn thiết kế Louis Vuitton cho lần xuất hiện tại thảm đỏ Quả bóng vàng 2023. Bộ suit đen hai hàng khuy gây chú ý với phần ve áo satin bản rộng, áo sơ mi trắng và nơ cổ đen đồng điệu. Quần âu ống rộng, dáng dài phủ gần hết giày tạo tỷ lệ phóng khoáng, làm mới hình ảnh suit dự tiệc truyền thống. Sự kết hợp giữa phom dáng cổ điển và đường nét hiện đại mang đến diện mạo chỉn chu. Ảnh: Pascal Le Segretain.

6. David Beckham: Cũng tại thảm đỏ năm 2023, David Beckham xuất hiện trong bộ suit xanh navy của Dior, với ve áo satin đen bản rộng tạo sự tương phản. Anh phối cùng sơ mi trắng, cà vạt xanh đậm và giày da đen bóng. Thiết kế có đường cắt may gọn gàng, phom dáng ôm vừa vặn, giữ nét chỉn chu của suit cổ điển. Chiếc đồng hồ Tudor Pelagos 39 mang phong cách thể thao góp phần tạo nét đối lập cho tổng thể trang phục. Ảnh: L'Equipe.

7. Kylian Mbappé: Năm 2021 (bên phải), tiền đạo người Pháp diện suit len xám của Dior, thiết kế bởi Kim Jones, phối cùng sơ mi và cà vạt đen. Anh hoàn thiện trang phục bằng đồng hồ Hublot Classic Fusion Aerofusion Titanium Diamonds 45 mm, sở hữu vỏ titanium và các chi tiết đính kim cương. Đến năm 2023 (bên trái/ở trên), Mbappé chọn suit xám của Dior, kết hợp sơ mi, cà vạt đen và đồng hồ Hublot Big Bang Unico Titanium Diamonds 44 mm. Mẫu đồng hồ có vỏ titanium, vành bezel đính 126 viên kim cương tổng trọng lượng 1,4 carat, cùng dây cao su đen. Ảnh: Balloon D'or/X.

8. Erling Haaland: Tiếp nối những màn lên đồ ấn tượng tại thảm đỏ 2023, tiền đạo người Nauy mang đến hình ảnh chỉn chu, quyền lực trong lựa chọn của Dolce & Gabbana. Sắc xanh navy phủ từ đầu đến chân, kết hợp nơ cổ cỡ lớn và chất liệu satin bắt sáng, gợi nhắc tinh thần dạ tiệc cổ điển qua lăng kính thời trang đương đại. Ảnh: Marca.

9. Ousmane Dembélé: Đương kim Quả bóng vàng đánh dấu khoảnh khắc đăng quang năm 2025 trong thiết kế tuxedo may đo riêng của Zegna. Áo khoác phối lụa và len đen đi cùng quần ống rộng, sơ mi lụa màu ivory cổ cao, tạo nét riêng giữa những bộ tuxedo truyền thống. Chiếc Richard Mille RM 67-02 với vỏ Carbon TPT phủ DLC mang màu quốc kỳ Pháp trở thành điểm nhấn giàu ý nghĩa trên cổ tay cầu thủ. Ảnh: L'Equipe; Zegna.

10. Lamine Yamal: Ở tuổi 18, thần đồng bóng đá Tây Ban Nha vẫn biết cách tạo dấu ấn riêng trên thảm đỏ năm 2025. Yamal chọn Dolce & Gabbana với bộ lễ phục đen cổ điển, để mái tóc xoăn nhuộm vàng trở thành điểm nhấn cá tính. Chiếc Patek Philippe Cubitus bằng vàng hồng 18K, mặt số nâu và dây đeo liền khối đồng chất liệu, kết hợp trang sức Van Cleef & Arpels, tạo điểm nhấn xa xỉ cho diện mạo của ngôi sao trẻ. Ảnh: Stephane Cardinale.