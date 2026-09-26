10 bộ phim Hàn Quốc sẽ lên sóng tháng 10/2026

Tháng 10/2026 hứa hẹn là giai đoạn sôi động của màn ảnh nhỏ khi hàng loạt phim Hàn Quốc thuộc nhiều thể loại lần lượt ra mắt. Từ những câu chuyện tình yêu mang màu sắc chữa lành, hài lãng mạn đến các tác phẩm y khoa, cổ trang, giật gân và tâm lý. Đáng chú ý, một số dự án còn mở rộng quy mô hợp tác quốc tế, tạo thêm màu sắc khác biệt cho đường đua phim truyền hình cuối năm.

1. Between Steps

Between Steps dự kiến lên sóng trên ENA từ ngày 5/10 với 12 tập, do Choo Young Woo và Kim So Hyun đóng chính. Phim mang màu sắc lãng mạn, chữa lành, xoay quanh Park Min Jae, một cựu vận động viên bơi lội từng có sự nghiệp triển vọng nhưng buộc phải từ bỏ con đường thi đấu sau một cơn bạo bệnh khiến anh mất chân phải. Trong khi đó, Im Yoo Jin là nghiên cứu sinh tiến sĩ đang trải qua giai đoạn mất phương hướng trong cuộc sống. Cuộc gặp gỡ giữa hai nhân vật mở ra một mối quan hệ đặc biệt khi cả hai nhận ra những tổn thương của đối phương. Từ sự đồng điệu ấy, họ từng bước tìm lại động lực để tiếp tục cuộc sống theo một hướng khác. Tác phẩm lên sóng vào tối thứ Hai và thứ Ba, đồng thời được phát trực tuyến trên Disney+.

2. Merry Berry Love

Merry Berry Love lên sóng từ ngày 7/10 trên Disney+ và NTV, đánh dấu màn kết hợp giữa Ji Chang Wook và nữ diễn viên Nhật Bản Mio Imada. Bộ phim gồm 10 tập, lấy bối cảnh tại đảo Charoshima, nơi Lee Yu Bin, một nhà thiết kế không gian người Hàn Quốc, tìm đến sau khi cuộc sống và sự nghiệp bất ngờ đảo lộn. Tại đây, anh gặp Shirahama Karin, cô gái kế thừa trang trại trồng dâu từ người ông quá cố. Sự khác biệt về ngôn ngữ, hoàn cảnh và cách sống khiến cuộc gặp ban đầu giữa hai người không dễ dàng. Tuy nhiên, quá trình cùng gắn bó với cuộc sống trên đảo dần đưa họ đến gần nhau hơn, tạo nên câu chuyện tình cảm nhẹ nhàng giữa hai con người đến từ hai nền văn hóa.

3. Doctor X: Mafia In White

Kim Ji Won trở lại màn ảnh với Doctor X: Mafia In White, bộ phim y khoa của SBS dự kiến phát sóng từ ngày 9/10 và được Netflix phân phối quốc tế. Nữ diễn viên đảm nhận Gye Su Jeong, một bác sĩ phẫu thuật ngoại khoa tài năng nhưng có cá tính mạnh, độc lập và không dễ dàng thỏa hiệp với những quy tắc mà cô cho là vô lý. Tại Bệnh viện Đại học Guseo, Su Jeong phải đối mặt với một hệ thống quyền lực phức tạp, nơi những mối quan hệ và lợi ích cá nhân có thể chi phối hoạt động của bệnh viện. Thay vì hòa nhập vào các phe phái, cô lựa chọn cách trực tiếp đối diện với những vấn đề tồn tại trong môi trường làm việc. Bộ phim dự kiến gồm 12 tập, phát sóng vào tối thứ Sáu và thứ Bảy.

4. Take Charge Of My Heart

Take Charge Of My Heart ra mắt trên Netflix từ ngày 9/10, với Kim Young Kwang và Chae Soo Bin đảm nhận hai vai chính. Phim được chuyển thể từ webtoon Charge Me Up, xoay quanh Baek Ho Rang, người thừa kế thế hệ thứ ba của TS Group. Đằng sau cuộc sống tưởng như hoàn hảo, anh phải đối mặt với một vấn đề đặc biệt khi đang sử dụng một trái tim nhân tạo có nguồn năng lượng sắp cạn kiệt. Trong hoàn cảnh đó, Ho Rang gặp Na Bo Bae, một nữ biên kịch sở hữu khả năng tạo ra và tích trữ điện sau một tai nạn từ thời thơ ấu. Phát hiện khả năng đặc biệt của Bo Bae có thể giúp duy trì trái tim nhân tạo, Ho Rang đề nghị cô tham gia một thỏa thuận kéo dài ba tháng. Từ một mối quan hệ bắt đầu bằng mục đích sinh tồn, câu chuyện dần chuyển sang những cảm xúc khó đoán.

5. 100 Days Of Deception

Kim Yoo Jung và Park Jin Young sẽ cùng xuất hiện trong 100 Days Of Deception, tác phẩm cổ trang dự kiến lên sóng tvN từ ngày 10/10. Bộ phim lấy bối cảnh Gyeongseong năm 1932 và xoay quanh Lee Ga Kyung, một nữ đạo chích có khả năng cải trang và ứng biến, bất ngờ được giao nhiệm vụ thâm nhập vào Phủ Toàn quyền Triều Tiên. Trong thời gian thực hiện nhiệm vụ kéo dài 100 ngày, cô phải che giấu thân phận và tìm cách tiếp cận những thông tin quan trọng. Tại đây, Ga Kyung gặp Kim Tae Woong, một thông dịch viên ưu tú mang thân phận phức tạp và có mối liên hệ đặc biệt với Tổng đốc. Khi nhiệm vụ ngày càng trở nên nguy hiểm, ranh giới giữa những gì được sắp đặt và cảm xúc cá nhân cũng dần trở nên khó phân định. Phim gồm 16 tập, phát sóng vào thứ Bảy và Chủ Nhật.

6. Make Me Tingle

Make Me Tingle dự kiến lên sóng TVING từ ngày 15/10, với Nam Ji Hyun và Kim Jae Young đóng chính. Phim kể về Gong Yeon Su, một chuyên viên tiếp thị được nuôi dạy trong môi trường nghiêm khắc và luôn giữ quan điểm thận trọng trong chuyện tình cảm. Cuộc sống vốn được sắp xếp theo những nguyên tắc quen thuộc của cô bắt đầu thay đổi sau khi gặp Dokgo Dal, một CEO trẻ điều hành công ty sản xuất các sản phẩm dành cho người lớn. Hai nhân vật có cách nhìn gần như trái ngược về tình yêu và những vấn đề vốn được xem là nhạy cảm. Sự va chạm giữa họ tạo nên nhiều tình huống hài hước, đồng thời mở ra hành trình để Yeon Su nhìn nhận lại những giới hạn mà bản thân từng đặt ra.

7. Love In Disguise

Love In Disguise lên sóng tvN từ ngày 19/10, với Yim Si Wan và Seol In Ah đảm nhận hai vai chính. Chuyện phim xoay quanh Yoon Yi Jun, người thừa kế thế hệ thứ ba của một tập đoàn lớn, bất ngờ trở thành nghi phạm trong một vụ án mạng xảy ra tại nơi làm việc. Trong quá trình tìm cách làm rõ sự việc, anh gặp Kang Jae Hee, một cựu sĩ quan lực lượng đặc nhiệm đang thực hiện nhiệm vụ điều tra dưới thân phận nam giới. Jae Hee cải trang thành thư ký riêng để tiếp cận Yi Jun và bảo vệ mục tiêu điều tra. Tuy nhiên, kế hoạch bắt đầu trở nên phức tạp khi Yi Jun dần nảy sinh tình cảm với người mà anh tin là một nam thư ký. Bộ phim dự kiến gồm 12 tập và kết hợp yếu tố tình cảm với điều tra, phá án.

8. Final Table

Final Table dự kiến ra mắt trên JTBC từ ngày 24/10, với Ahn Hyo Seop và Hong Hwa Yeon đóng chính. Bộ phim đưa khán giả vào không khí cạnh tranh khốc liệt của một chương trình sinh tồn về ẩm thực mang tên The Table: K-Chef 2026, nơi các đầu bếp tranh tài để tìm ra người xuất sắc nhất. Ahn Hyo Seop vào vai Kang Han, một đầu bếp thiên tài có phong thái lạnh lùng và tự tin, bước vào cuộc thi với mục tiêu giành chiến thắng. Trong khi đó, Hong Hwa Yeon thủ vai Choi Song Yi, quản lý sảnh của nhà hàng Familia, người đang cố gắng bảo vệ cơ nghiệp ẩm thực do người cha quá cố để lại. Bên cạnh những màn cạnh tranh trong căn bếp, câu chuyện còn mở rộng sang những mối quan hệ phía sau cuộc thi. Phim gồm 12 tập, phát sóng vào thứ Bảy và Chủ Nhật.

9. The Perfect Lie

The Perfect Lie đánh dấu màn tái hợp của Seo Hyun Jin và Yoo Yeon Seok trong một tác phẩm giật gân tâm lý, dự kiến phát sóng trên MBC từ ngày 30/10. Phim xoay quanh Min Jun Ho, một bác sĩ phẫu thuật tim đồng thời là cha đơn thân, và Kang Ji Seon, một thủ thư tại trường tiểu học. Sau một buổi hẹn đầu tiên tưởng như diễn ra thuận lợi, cả hai lại đưa ra những lời kể hoàn toàn khác nhau về một sự kiện quan trọng xảy ra trong đêm hôm đó. Mỗi người đều tin rằng ký ức của mình mới là sự thật, khiến mối quan hệ nhanh chóng chuyển thành một cuộc đấu trí căng thẳng. Thay vì chỉ khai thác câu chuyện tình cảm, tác phẩm tập trung vào sự bất ổn của ký ức, lời khai và những bí mật có thể thay đổi cách nhìn về một sự việc.

10. Kidnap Game

Kidnap Game là dự án hợp tác châu Á đáng chú ý trong tháng 10, dự kiến lên sóng Fuji TV từ ngày 6/10 với sự tham gia của Sakaguchi Kentaro và Lee Joon Gi. Câu chuyện bắt đầu từ một vụ bắt cóc có quy mô lớn, diễn ra đồng thời tại nhiều thành phố ở châu Á như Seoul, Tokyo, Đài Bắc, Singapore, Bangkok, Naha và Manila. Bảy con người bị cuốn vào một trò chơi nguy hiểm, trong đó họ phải hoàn thành những nhiệm vụ bí ẩn để bảo vệ người thân. Sakaguchi Kentaro đảm nhận Toshiro Niide, một thám tử Tokyo tìm kiếm sự thật sau khi vợ bị bắt cóc, trong khi Lee Joon Gi vào vai Han Ki Ju, nhân vật bí ẩn có liên quan trực tiếp đến cuộc đấu trí. Với quy mô câu chuyện vượt qua phạm vi một quốc gia, bộ phim hướng đến màu sắc giật gân và hành động xuyên biên giới.

Với sự góp mặt của nhiều diễn viên quen thuộc cùng loạt câu chuyện trải rộng từ tình cảm, chữa lành đến y khoa, cổ trang và giật gân, tháng 10/2026 có thể xem là một trong những giai đoạn đa dạng về thể loại của phim Hàn Quốc. Đáng chú ý, bên cạnh các dự án truyền hình truyền thống, nhiều tác phẩm còn được phát hành đồng thời trên các nền tảng trực tuyến quốc tế, cho thấy xu hướng mở rộng thị trường của phim Hàn tiếp tục được duy trì.