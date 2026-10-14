10 bộ phận ô tô có thể bạn không bao giờ phải thay

Ô tô là một cỗ máy phức tạp với nhiều bộ phận nhỏ kết hợp chặt chẽ để vận hành trơn tru. Trong đó, một số bộ phận có tuổi thọ cao và ít khi phải thay thế, miễn là được bảo dưỡng kỹ lưỡng. Việc hiểu rõ những bộ phận này giúp chủ xe duy trì xe hiệu quả và tránh chi phí phát sinh không cần thiết.

Kỹ thuật viên kiểm tra hệ thống động cơ, giúp xác định các bộ phận ô tô ít cần thay thế khi được bảo dưỡng đúng cách. Ảnh: SlashGear

Một trong những bộ phận bạn không cần lo lắng thay thế là khối động cơ. Đây là phần chứa các xi lanh và các chi tiết chính giúp động cơ hoạt động, cho phép xe khởi động và vận hành. Khối động cơ được thiết kế để tồn tại suốt vòng đời xe, và nếu được chăm sóc đúng cách, nó có thể bền đến 300.000 dặm (khoảng 480.000 km).

Mặc dù các chi tiết nhỏ bên trong động cơ như piston, van hay bugi có thể hỏng trước, chúng dễ dàng được thay thế hơn so với toàn bộ khối động cơ. Dấu hiệu động cơ gặp sự cố có thể là khói xám xanh khi khởi động hoặc hiện tượng quá nhiệt hiển thị trên bảng đồng hồ.

Khung xe đóng vai trò như bộ xương của ô tô. Dù các phần có thể bị rỉ sét hoặc hư hỏng cần sửa chữa, khung xe thường bền vững đến khi xe được bán hoặc loại bỏ. Trong trường hợp tai nạn nghiêm trọng làm khung xe biến dạng, việc sửa chữa thường không khả thi và chủ xe nên cân nhắc loại bỏ phương tiện.

Hộp số là bộ phận truyền động chính, chuyển năng lượng từ động cơ đến bánh xe để xe di chuyển. Với bảo dưỡng định kỳ như thay dầu hộp số, vệ sinh khay dầu và thay gioăng lọc, hộp số có thể hoạt động ổn định đến gần 200.000 dặm. Các dấu hiệu hỏng hóc bao gồm tiếng kêu lạ khi nhấn côn hoặc khó chuyển số.

Dây an toàn là bộ phận quan trọng bảo vệ người ngồi trong xe khi xảy ra va chạm. Chúng được thiết kế để bền bỉ và chỉ cần thay thế khi bị hư hỏng nghiêm trọng làm mất khả năng cố định đúng vị trí. Thông thường, dây an toàn chỉ cần được vệ sinh sạch sẽ để duy trì hiệu quả.

Bộ ly hợp giúp kết nối và ngắt động cơ với hộp số, cho phép thay đổi số khi lái xe. Dù là bộ phận bền, ly hợp vẫn có thể hao mòn nếu sử dụng không đúng cách như đạp côn liên tục hoặc chuyển số quá nhanh. Khi gặp khó khăn trong việc chuyển số hoặc hiện tượng trượt ly hợp, cần kiểm tra và thay thế kịp thời.

Trục khuỷu và trục cam là các bộ phận quan trọng trong động cơ. Trục khuỷu chuyển động lên xuống của piston thành chuyển động quay, còn trục cam điều khiển van. Với bảo dưỡng định kỳ như thay dầu và kiểm tra hệ thống làm mát, trục khuỷu có thể bền từ 150.000 đến 300.000 dặm.

Bộ đề khởi động động cơ có nhiệm vụ khởi động quá trình đốt cháy nhiên liệu. Tuổi thọ của bộ đề không phụ thuộc vào quãng đường xe đi mà dựa trên số lần khởi động. Người dùng thường nhận biết bộ đề hỏng qua tiếng kêu lạ hoặc mùi khét khi khởi động xe.

Máy phát điện (alternator) chuyển đổi năng lượng cơ học từ động cơ thành điện năng cung cấp cho hệ thống điện và sạc bình ắc quy. Bộ phận này có thể hoạt động bền lâu, thường cần thay thế sau khoảng 150.000 dặm. Việc duy trì bình ắc quy và hệ thống dây đai tốt sẽ giúp kéo dài tuổi thọ máy phát điện.

Gương chiếu hậu bên và gương chiếu hậu trong xe là những bộ phận thiết yếu giúp quan sát khi lái xe, đảm bảo an toàn. Chúng không có giới hạn thay thế theo quãng đường mà chỉ cần thay khi bị hư hỏng do va chạm hoặc trầy xước nặng. Việc thay thế gương khá đơn giản và có thể tự thực hiện.