Cụ thể, 10 bộ, cơ quan trung ương chưa có chuyển biến gồm: Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nội vụ, Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đài Tiếng nói Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

10 bộ, ngành và 6 địa phương chưa có chuyển biến trong xử lý nhà, đất dôi dư. Ảnh TL minh họa

Ở khối địa phương, 6 tỉnh, thành phố chưa ghi nhận tiến triển là Cà Mau, Điện Biên, Đồng Nai, Hà Tĩnh, Hải Phòng và Khánh Hòa.

Theo bảng tổng hợp, khối bộ, cơ quan trung ương có tổng số 5.430 cơ sở nhà, đất dôi dư phải xử lý. Đến ngày 9/11, đã hoàn thành xử lý, khai thác 4.438 cơ sở, đạt 81,7%; còn 992 cơ sở chưa hoàn thành.

Một số cơ quan đã hoàn thành xử lý toàn bộ nhà, đất dôi dư thuộc phạm vi quản lý như Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Kiểm toán nhà nước và Văn phòng Quốc hội. Một số cơ quan có tỷ lệ hoàn thành cao hơn tiến độ chung gồm: Bộ Tư pháp đạt tỷ lệ hoàn thành 98%, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đạt 97,7%, Bộ Công Thương đạt 97,5% và Bộ Tài chính đạt 92,3%.

Trong khi đó, Bộ Công an còn 478/820 cơ sở chưa hoàn thành xử lý; Bộ Nông nghiệp và Môi trường còn 112/198 cơ sở; Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam còn 104/234 cơ sở. Đây cũng là những đơn vị có số lượng cơ sở nhà, đất dôi dư chưa hoàn thành xử lý tương đối lớn.

Đối với khối địa phương, tổng số nhà, đất dôi dư phải xử lý là 26.855 cơ sở. Đến ngày 9/11, các địa phương đã hoàn thành xử lý, khai thác 19.591 cơ sở, đạt 73%; còn 7.264 cơ sở chưa hoàn thành.

Tuyên Quang là địa phương có tỷ lệ hoàn thành cao nhất, đạt 98%, với 1.636/1.670 cơ sở đã được xử lý. Tiếp đó là Bắc Ninh đạt 97,1%; Lạng Sơn đạt 96,9%; Thái Nguyên đạt 92% và Quảng Ninh đạt 90,1%.

Số liệu cập nhật của Bộ Tài chính cũng cho thấy, Quảng Trị đang có tỷ lệ hoàn thành thấp nhất khi mới đạt 21,7%, tương đương với 144/664 cơ sở đã hoàn thành xử lý, còn 520 cơ sở cần tiếp tục thực hiện. Một số địa phương khác cũng có tỷ lệ hoàn thành dưới 50% như Cà Mau đạt 39,8%, Đồng Tháp đạt 42,4%, Đồng Nai đạt 45,7%, Cần Thơ đạt 47,8% và Ninh Bình đạt 49,2%.

Số liệu trên cho thấy, bên cạnh những đơn vị, địa phương đã đạt tỷ lệ hoàn thành cao, tiến độ xử lý nhà, đất dôi dư vẫn còn chậm tại một số nơi. Đặc biệt, 10 bộ, cơ quan trung ương và 6 địa phương chưa ghi nhận chuyển biến so với kỳ trước cần tiếp tục đẩy nhanh việc xử lý trong thời gian tới.