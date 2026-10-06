10 bài tập giúp tăng độ linh hoạt và khả năng vận động của vai

I. Phân biệt độ linh hoạt và khả năng vận động của vai

NỘI DUNG: I. Phân biệt độ linh hoạt và khả năng vận động của vai II. Các bài tập giúp tăng khả năng vận động và sức mạnh của vai III. Các động tác giãn cơ giúp giảm cảm giác căng cứng ở vai IV. Cách tập vai đúng để hạn chế chấn thương

Độ linh hoạt (flexibility) là khả năng cơ được kéo dài, trong khi khả năng vận động (mobility) đề cập đến khả năng khớp thực hiện chuyển động trong phạm vi vận động của nó.

Đối với vai, khả năng vận động không chỉ phụ thuộc vào độ linh hoạt của cơ mà còn liên quan đến hoạt động của khớp và sự phối hợp của các cơ xung quanh. Vì vậy, chương trình tập luyện nên kết hợp cả các động tác vận động, giãn cơ và bài tập tăng cường sức mạnh.

Trước khi tập, nên dành khoảng 5 - 10 phút khởi động với các động tác nhẹ như xoay vai, vung tay hoặc vận động phần thân trên. Nếu đang hồi phục sau chấn thương hoặc phẫu thuật vai, nên tham khảo bác sĩ hoặc chuyên gia vật lý trị liệu để lựa chọn bài tập phù hợp.

II. Các bài tập giúp tăng khả năng vận động và sức mạnh của vai

1. Bài tập vung tay: Đây là động tác vận động đơn giản, có thể sử dụng trong phần khởi động trước khi tập luyện.

Cách thực hiện:

Đứng thẳng, hai tay thả lỏng bên thân.

Siết nhẹ cơ bụng, vung hai tay về phía trước trong phạm vi cảm thấy thoải mái.

Hạ tay về vị trí ban đầu và lặp lại.

Thực hiện trong khoảng 30–60 giây.

Lưu ý: Trong khi tập, tránh nhún hoặc nâng vai quá mức.

2. Đưa gậy qua đầu: Động tác này giúp vai làm quen với chuyển động đưa tay lên cao, có thể sử dụng một cây chổi hoặc ống nhựa nhẹ, chắc chắn.

Cách thực hiện:

Đứng hai chân rộng bằng vai, cầm gậy bằng hai tay với khoảng cách rộng hơn vai.

Giữ hai tay tương đối thẳng và từ từ đưa gậy qua đầu.

Chỉ đưa tay ra phía sau đến mức cảm thấy thoải mái, không cố ép biên độ.

Giữ vài giây rồi trở về vị trí ban đầu.

Lặp lại khoảng 10 lần.

Động tác đưa gậy qua đầu giúp tăng khả năng vận động và sức mạnh của vai. Ảnh AI.

3. Chèo thuyền cao – thấp: Bài tập sử dụng dây kháng lực, tác động vào các nhóm cơ vùng lưng trên và hỗ trợ sự ổn định của khớp vai.

Cách thực hiện:

Cố định dây kháng lực vào một điểm chắc chắn cao hơn vai.

Quỳ một chân, dùng tay đối diện nắm dây.

Kéo dây về phía cơ thể, giữ thân người ổn định.

Tập trung đưa hai bả vai về phía nhau mà không nhún vai.

Từ từ trở lại vị trí ban đầu.

Thực hiện 2–3 hiệp, mỗi hiệp khoảng 10 lần mỗi bên.

4. Dang tay ngược với tạ nhẹ: Động tác này tập trung vào các cơ vùng lưng trên và vai sau, góp phần hỗ trợ sự ổn định của vai.

Cách thực hiện:

Cầm tạ nhẹ ở mỗi tay.

Đứng hai chân rộng bằng vai, hơi chùng gối.

Gập người về phía trước từ khớp háng, giữ lưng tương đối thẳng.

Từ từ nâng hai tay sang hai bên đến khoảng ngang vai. Hạ tay xuống có kiểm soát và lặp lại.

Thực hiện khoảng 3 hiệp, mỗi hiệp 10 lần.

Nên chọn mức tạ nhẹ để duy trì kỹ thuật chính xác, thay vì cố nâng tạ nặng.

5. Xoay vai với tạ nhẹ: Động tác xoay ngoài vai có thể được sử dụng để rèn luyện khả năng kiểm soát chuyển động của vai.

Cách thực hiện:

Đứng hai chân rộng bằng vai, cầm một quả tạ nhẹ.

Nâng cánh tay lên sao cho khuỷu tay ở khoảng ngang vai và gập khuỷu tay.

Từ từ xoay cẳng tay lên trên trong phạm vi thoải mái.

Trở về vị trí ban đầu.

Thực hiện 2–3 hiệp, mỗi hiệp khoảng 12 lần mỗi bên.

Không cố xoay quá biên độ hoặc sử dụng tạ quá nặng.

III. Các động tác giãn cơ giúp giảm cảm giác căng cứng ở vai

Các động tác giãn cơ tĩnh có thể được thực hiện sau khi tập hoặc sau phần khởi động bằng các động tác vận động nhẹ. Khi giãn cơ, chỉ nên duy trì cảm giác căng nhẹ đến vừa phải, không cố ép cơ thể vào tư thế gây đau.

6. Giãn cơ chéo tay: Động tác này tập trung vào vùng phía sau vai.

Cách thực hiện:

Đưa một cánh tay ngang qua phía trước cơ thể.

Dùng tay còn lại đỡ ở vùng khuỷu tay và nhẹ nhàng kéo cánh tay về phía thân, giữ khoảng 30 giây.

Thực hiện tương tự với bên còn lại.

Có thể lặp lại 2–3 lần mỗi bên.

7. Giãn cơ kiểu người ngủ: Động tác này hướng tới khả năng xoay trong của vai.

Cách thực hiện:

Nằm nghiêng, vai bên cần tập ở phía dưới.

Gập khuỷu tay bên dưới, để cẳng tay hướng lên.

Dùng tay còn lại nhẹ nhàng đưa cẳng tay của bên dưới xuống phía mặt sàn.

Dừng lại khi cảm thấy vùng phía sau vai được kéo giãn.

Giữ tối đa khoảng 30 giây rồi thả lỏng.

Thực hiện khoảng 3 lần mỗi bên.

Không dùng lực mạnh để ép cánh tay xuống. Đặc biệt, người đang điều trị hoặc phục hồi chấn thương vai nên thực hiện động tác này theo hướng dẫn của chuyên gia vật lý trị liệu.

8. Giãn cơ ngực ở khung cửa: Cơ ngực căng cứng có thể ảnh hưởng đến tư thế và chuyển động của vùng vai. Động tác này giúp kéo giãn cơ ngực từng bên.

Cách thực hiện:

Đứng trong khung cửa, một chân bước trước.

Đặt cẳng tay và lòng bàn tay lên khung cửa ở khoảng ngang vai.

Nhẹ nhàng chuyển trọng lượng cơ thể về phía trước cho đến khi cảm thấy vùng ngực được kéo giãn.

Giữ tối đa khoảng 30 giây.

Đổi bên và thực hiện 2–3 lần mỗi bên.

9. Mở rộng ngực: Động tác này giúp kéo giãn vùng ngực và tạo cảm giác mở rộng ở vùng vai.

Cách thực hiện:

Đứng thẳng, hai chân ở tư thế thoải mái.

Cầm hai đầu khăn hoặc dây tập phía sau lưng.

Nhẹ nhàng đưa hai tay ra sau và nâng lên trong phạm vi thoải mái.

Giữ tư thế khoảng 30 giây rồi thả lỏng.

Có thể lặp lại 3–5 lần.

Không cố kéo tay quá cao hoặc gây căng đau ở vai.

10. Tư thế em bé: Tư thế em bé trong yoga giúp vận động vai theo hướng đưa tay lên phía trước, đồng thời kéo giãn một số nhóm cơ vùng lưng.

Cách thực hiện:

Quỳ trên thảm, sau đó từ từ đưa hai tay về phía trước.

Hạ thân người về phía đùi, đồng thời giữ hai tay duỗi về phía trước.

Đặt trán xuống thảm nếu cảm thấy thoải mái.

Giữ tư thế và hít thở chậm, sâu trong vài nhịp.

Trở về tư thế ban đầu và lặp lại theo khả năng.

Nếu cảm thấy khó chịu ở đầu gối, lưng hoặc vai, cần điều chỉnh tư thế hoặc dừng tập.

IV. Cách tập vai đúng để hạn chế chấn thương

Khi thực hiện các bài tập tăng độ linh hoạt cho vai, cần bắt đầu từ mức độ nhẹ và tăng dần theo khả năng. Không nên cố thực hiện động tác với biên độ lớn ngay từ đầu.

Trong quá trình tập, cảm giác căng cơ nhẹ có thể xuất hiện, nhưng đau nhói, đau tăng dần hoặc đau kéo dài sau khi tập không phải là phản ứng bình thường. Khi xuất hiện những triệu chứng này, nên dừng động tác.

Hít thở đều trong khi tập, duy trì tư thế đúng và kiểm soát chuyển động thay vì thực hiện nhanh hoặc dùng lực quá mạnh.

Phục hồi chức năng không nên tự ý áp dụng toàn bộ các bài tập trên, bác sĩ hoặc chuyên gia vật lý trị liệu có thể đánh giá tình trạng cụ thể và hướng dẫn bài tập phù hợp.

Thực hiện các bài tập vận động, tăng cường sức mạnh và giãn cơ phù hợp có thể giúp duy trì khả năng vận động của vai, giảm cảm giác căng cứng và hỗ trợ chức năng của khớp. Quan trọng nhất là tập đúng kỹ thuật, tăng dần mức độ và tôn trọng giới hạn của cơ thể.