10 ảnh hot trong ngày trên Facbeook (1/4)

Tăng Thanh Hà vẫn giữ được thần sắc tươi tắn dù đang bước vào những tháng sau của thai kỳ.

Thiên Từ nhà Đan Trường tự tin chọn đồ cho bản thân khi đi shopping cùng mẹ.

Mỹ Tâm được fan khen là đạt trình độ selfie "đỉnh cao", trẻ ra nhiều tuổi với kiểu chụp ảnh dễ thương này.

Hồ Ngọc Hà tung dần bộ ảnh nghỉ dưỡng ở khách sạn cao cấp ở Đà Nẵng cùng bạn trai Kim Lý.

Trút bỏ quần áo đẹp và những kiểu make up cầu kỳ, cuối tuần là dịp Phạm Hương được "bung lụa" với trang phục thoải mái chuẩn bị đi tập.

Hòa Minzy diện áo croptop buộc vạt, khoe vòng 1 nở nang quyến rũ.

Hoàng Thùy diện style mùa hè đơn giản nhưng không kém phần sành điệu với chân váy jeans tua rua với áo phông trắng. kết hợp với khăn turban sặc sỡ.

Chuyên viên trang điểm Minh Lộc hé lộ hình ảnh "như nữ thần" của Minh Hằng khi đi dự sự kiện.

Dù bận rộn nhưng Diễm My 9X vẫn cân đối thời gian để tham gia các hoạt động cộng đồng. Cô viết: "Khuya đêm qua My đã lên đường đi Cần Thơ và Đồng Tháp để sáng nay kịp phát quà cho bà con. Theo lịch, tối nay My sẽ ngủ tại chùa Châu Đốc. Sáng chủ nhật cúng chay tăng và tiếp tục phát quà. Một cuối tuần trọn vẹn và ý nghĩa".

Vợ chồng Lưu Đê Ly tình tứ đi mở tiệc BBQ cùng bạn bè ngày cuối tuần.