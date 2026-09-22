10.000 phần quà Trung thu đến với thiếu nhi vùng biên giới, dân tộc thiểu số và miền núi

Sáng 22/9, tại Hội trường UBND xã Thiện Hưng (TP Đồng Nai), chương trình trao tặng quà nhân dịp năm học mới và tết Trung thu năm 2026 đã được tổ chức, mang 10.000 phần quà đến với thiếu nhi tại các xã biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Lãnh đạo TP Đồng Nai trao tặng quà cho các cháu thiếu nhi vùng biên giới.

Tại chương trình, ông Võ Tấn Đức, Phó Bí thư Thành ủy Đồng Nai đã trao những phần quà ý nghĩa đến các em thiếu nhi.

Riêng ở xã Thiện Hưng, 100 em đại diện cho thiếu nhi trên địa bàn được trực tiếp nhận quà. Những phần quà được trao đúng dịp năm học mới và tết Trung thu không chỉ mang đến niềm vui cho các em nhỏ mà còn là sự động viên thiết thực, giúp các em có thêm động lực học tập, rèn luyện và đón một mùa Trung thu đủ đầy hơn.

Theo kế hoạch, chương trình được triển khai tại 12 xã, gồm 8 xã biên giới và 4 xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi. Trong đó, mỗi xã biên giới được trao 1.000 phần quà, mỗi xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được trao 500 phần quà. Tổng cộng có 10.000 phần quà được trao đến thiếu nhi dịp này.

Nhiều học sinh vui vẻ khi được nhận quà.

Chương trình có sự chung tay của nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, nhà tài trợ và mạnh thường quân. Qua đó, những phần quà được trao đến đúng đối tượng, góp phần chia sẻ khó khăn và mang không khí Trung thu đến gần hơn với trẻ em tại các địa bàn còn nhiều khó khăn.

Đón nhận phần quà trên tay, em Nguyễn Văn Tuấn, học sinh lớp 3 Trường Tiểu học Thiện Hưng không giấu được niềm vui. Tuấn cho biết em rất vui khi được tham dự chương trình và nhận quà Trung thu. Với em, đây là món quà ý nghĩa giúp em có thêm niềm vui.

Còn em Nguyễn Thị An, học sinh lớp 5, Trường Tiểu học Thiện Hưng chia sẻ, em vui khi được cùng các bạn tham gia chương trình và đón Trung thu trong không khí ấm áp. An mong muốn có thêm nhiều hoạt động dành cho thiếu nhi, nhất là những bạn có hoàn cảnh còn khó khăn.

Phát biểu tại chương trình, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Đồng Nai Dương Minh Dũng nhấn mạnh, chăm lo cho trẻ em không chỉ là việc trao tặng những phần quà mà còn thể hiện trách nhiệm, sự đồng hành của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội đối với thế hệ tương lai.

Những món quà nhỏ lên xe về với các gia đình.

Thông qua chương trình, TP Đồng Nai mong muốn mọi trẻ em, dù sinh sống ở khu vực nào, đều nhận được sự quan tâm, chăm lo và có điều kiện học tập, vui chơi, phát triển. Những phần quà tuy giá trị vật chất không lớn nhưng chứa đựng tình cảm, sự sẻ chia, qua đó tiếp thêm động lực để các em vượt qua khó khăn, yên tâm học tập và vươn lên.

Lãnh đạo TP Đồng Nai cũng mong muốn thiếu nhi tiếp tục nỗ lực học tập, biết yêu thương ông bà, cha mẹ, kính trọng thầy cô, đoàn kết với bạn bè, giữ gìn những nét đẹp văn hóa của quê hương và nuôi dưỡng những ước mơ đẹp.

Lãnh đạo TP Đồng Nai trao thư cảm ơn cho các mạnh thường quân, đơn vị hỗ trợ.

Đồng thời, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể và địa phương tiếp tục quan tâm công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, thuộc hộ nghèo, cận nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Việc chăm lo cho trẻ em được đặt ra theo hướng thiết thực, đúng đối tượng, để sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và cộng đồng được chuyển hóa thành những hỗ trợ cụ thể đối với từng em nhỏ, từng gia đình còn khó khăn.

Từ những phần quà được trao tận tay, tình cảm và sự sẻ chia của cộng đồng đã được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, góp phần để mùa Trung thu năm 2026 đến với thiếu nhi vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thêm trọn vẹn, ấm áp.