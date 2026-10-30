10.000 kỹ sư, công nhân tham gia xây dựng đường sắt Bến Thành - Cần Giờ

Tuyến đường sắt khai thác tiềm năng khu vực

Ngày 30/10, lãnh đạo UBND Tp.HCM, sở ban ngành đã dự Lễ triển khai thi công đồng loạt các hạng mục trọng điểm dự án đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ.

Video ông Hoàng Nguyên Dinh, Phó Chủ tịch UBND Tp.HCM, phát biểu chỉ đạo tại Lễ triển khai thi công đồng loạt các hạng mục trọng điểm dự án đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hoàng Nguyên Dinh, Phó Chủ tịch UBND Tp.HCM, cho hay, tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ là một công trình hạ tầng có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển của thành phố. Dự án này thể hiện quyết tâm của thành phố và nhà đầu tư trong việc hiện thực hóa những công trình giao thông hiện đại, tạo nền tảng cho sự phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn mới.

Phó Chủ tịch UBND Tp.HCM ghi nhận và đánh giá cao tinh thần chủ động, trách nhiệm cùng những nỗ lực của chủ đầu tư, sở ngành của thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan trong công tác chuẩn bị, huy động nguồn lực và thúc đẩy triển khai dự án trong thời gian qua.

Ông Hoàng Nguyên Dinh, Phó Chủ tịch UBND Tp.HCM.

Theo ông Hoàng Nguyên Dinh, thành phố đang bước vào giai đoạn phát triển mới với quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế GRDP tối thiểu 10% một năm trong giai đoạn 2026 - 2030.

Đây là mục tiêu lớn, đòi hỏi thành phố phải huy động hiệu quả các nguồn lực, nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng không gian phát triển và hình thành những động lực tăng trưởng mới.

Trong đó, phát triển hạ tầng giao thông hiện đại, đồng bộ, có tính kết nối và sức lan tỏa cao được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, tạo nền tảng cho tăng trưởng nhanh và bền vững.

Trong định hướng ấy, Cần Giờ giữ vị trí quan trọng với tiềm năng phát triển kinh tế biển, du lịch và dịch vụ. Tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ khi hoàn thành sẽ tạo bước chuyển mạnh mẽ về kết nối giao thông, mở rộng thu hút đầu tư, khai thác hiệu quả nhất tiềm năng lợi thế của khu vực.

Đặc biệt, sự phát triển đồng bộ giữa hạ tầng giao thông với các công trình đô thị, thương mại và dịch vụ được kỳ vọng tạo sức lan tỏa, góp phần hình thành không gian kinh tế năng động, một động lực tăng trưởng mới ở phía Nam thành phố.

Rút ngắn khoảng cách di chuyển giữa Cần Giờ và trung tâm Tp.HCM

Bà Trần Vân Anh, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Vingroup (đại diện đơn vị chủ đầu tư) cho biết, các đơn vị tham gia dự án sẽ tập trung nguồn lực, bảo đảm thi công tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ theo tiến độ đề ra.

Theo thông tin từ chủ đầu tư, các hạng mục tại cầu chính Cần Giờ, khu vực Depot Cần Giờ và những cầu đặc biệt như: Dân Xây, An Nghĩa, Rạch Rán, Rạch Lá, Sông Chà đã được triển khai. Các vị trí cầu điển hình tại Km5, Km11 và Km26 cũng đang được tổ chức thi công.

Khu vực xây dựng nằm trong thành phần dự án đường sắt cao tốc Bến Thành - Cần Giờ.

Đáng chú ý, 3 bãi đúc dầm phục vụ xây dựng phần cầu cạn đã được triển khai, trong đó bãi đúc số 1 hoàn thành đúc thử thành công phiến dầm đầu tiên. Trong giai đoạn tiếp theo, các mũi thi công sẽ được mở rộng tại ga Bến Thành, khu vực cảng Sài Gòn, cầu Rạch Đĩa, cầu Ông Đội, cầu dẫn Cần Giờ và những đoạn tuyến đã được bàn giao mặt bằng.

Dự kiến khoảng 10.000 công nhân, kỹ sư và nhân sự kỹ thuật sẽ được huy động để phục vụ thi công, đặc biệt trong các giai đoạn cao điểm.

Đường ray đường sắt tốc độ cao được đúc nguyên khối, phục vụ thi công.

Đối với dự án trên, nhà ga được quy hoạch kết nối với ga Bến Thành của tuyến metro số 1, góp phần hình thành đầu mối trung chuyển giao thông đường sắt tại khu vực trung tâm Tp.HCM. Bên cạnh đó, đoạn hầm sử dụng công nghệ đào TBM tại khu vực cảng Sài Gòn có chiều dài khoảng 2.019 m, kết nối với đoạn hầm đào hở dài hơn 321 m và hầm hộp chữ U dài 266 m.

Với tốc độ đạt từ 250 - 350km/h, chỉ mất khoảng 20 phút di chuyển cho hơn 50km từ Bến Thành - Cần Giờ.

Về tiến độ, dự án đặt mục tiêu hoàn tất bàn giao mặt bằng trong quý IV/2026, tạo điều kiện triển khai đồng loạt các hạng mục xây dựng. Công tác thi công dự kiến hoàn thành vào quý IV/2028 để tổ chức chạy thử, trước khi đưa vào vận hành thương mại trong năm 2029.

Tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành – Cần Giờ có chiều dài khoảng 54 km, được thiết kế với tốc độ tối đa 350 km/h. Khi hoàn thành, thời gian di chuyển từ trung tâm Tp.HCM đến Cần Giờ dự kiến rút ngắn còn khoảng 13 phút - 20p, với tần suất khai thác dự kiến 5 phút/chuyến. Việc triển khai tuyến đường sắt được kỳ vọng tạo thêm phương thức vận tải khối lượng lớn, rút ngắn khoảng cách di chuyển giữa khu vực trung tâm và vùng ven biển Cần Giờ. Đồng thời, dự án có thể góp phần giảm áp lực lên hệ thống giao thông đường bộ, mở rộng không gian phát triển đô thị, du lịch và dịch vụ tại khu vực phía Nam Tp.HCM.