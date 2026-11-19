Video 10.000 bước chân đồng hành, lan tỏa nghĩa tình. Thực hiện: MẠNH THẮNG

Chương trình đi bộ đồng hành là điểm nhấn của Festival Nhân ái 2026 do Hội Chữ thập đỏ TPHCM phối hợp các đơn vị, địa phương tổ chức với chủ đề “Vì mọi người, ở mọi nơi".

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc cùng các đại biểu, người dân tham gia đi bộ đồng hành

Chương trình có sự tham dự của các đồng chí: Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; cùng đại diện các cơ quan, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và đông đảo người dân.

Với thông điệp “Mỗi bước chân - Một tấm lòng nhân ái”, chương trình đi bộ đồng hành trên quãng đường 2km nhằm vận động nguồn lực thực hiện phong trào “Tết Nhân ái” Xuân Đinh Mùi 2027, dành tặng những phần quà thiết thực đến với người nghèo, người cao tuổi neo đơn, trẻ em và các gia đình khó khăn.

Đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, học sinh-sinh viên và người dân tham gia đi bộ đồng hành

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Minh Nhựt, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TPHCM nhấn mạnh, với chủ đề “Vì mọi người, ở mọi nơi” chính là lời kêu gọi mỗi tổ chức, cá nhân cùng hành động, sẻ chia, để không ai bị bỏ lại phía sau. Mỗi bước chân đồng hành góp phần mang mùa xuân ấm áp đến với những gia đình còn khó khăn.

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TPHCM kêu gọi các doanh nghiệp, nhà hảo tâm và người dân chung tay hưởng ứng phong trào “Tết Nhân ái”, trân trọng mọi sự đóng góp trên tinh thần tự nguyện.

Ban tổ chức tiếp nhận, tri ân các đơn vị đồng hành, đóng góp nguồn lực cho phong trào “Tết Nhân ái” năm 2027

Ông Nguyễn Minh Nhựt khẳng định, mọi nguồn lực đóng góp sẽ được quản lý, sử dụng đúng mục đích, công khai, minh bạch và trao đến đúng đối tượng, góp phần giúp các gia đình khó khăn đón xuân đầm ấm, nghĩa tình.

Với thông điệp "Kết nối nguồn lực, lan tỏa hành động nhân ái, chung tay chăm lo Tết Nguyên đán 2027", các cấp hội phấn đấu vận động 40.000 phần quà trao đến người khó khăn. Đến nay, Thành hội đã vận động đăng ký ủng hộ 7.000 phần quà, các cấp hội cơ sở và đơn vị trực thuộc vận động gần 30.000 phần quà, tổng trị giá hơn 27 tỷ đồng.

Diễn tập cứu nạn, cứu hộ tại chương trình

Tại chương trình, ban tổ chức tiếp nhận, tri ân các đơn vị đồng hành, đóng góp nguồn lực cho phong trào “Tết Nhân ái” năm 2027. Festival còn tổ chức diễn tập cứu nạn, sơ cấp cứu người đuối nước; ra mắt 30 đội tình nguyện viên sơ cấp cứu tại cộng đồng và không gian kết nối nhân ái.

Festival Nhân ái 2026 diễn ra từ ngày 17 đến 19-11, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23-11-1946 – 23-11-2026) và 50 năm xây dựng, phát triển Hội Chữ thập đỏ TPHCM (15-1-1977 – 15-1-2027). Chương trình diễn ra với nhiều hoạt động thiết thực như trao tặng quà đến với người khó khăn, cắt tóc miễn phí, hiến máu tình nguyện, tập huấn sơ cấp cứu, đi bộ gây quỹ chăm lo Tết; diễn tập cứu nạn, cứu hộ và ra mắt 30 đội tình nguyện viên sơ cấp cứu tại cộng đồng.

>>> Một số hình ảnh tại chương trình:

Người dân tham gia hiến máu tại ngày hội

Đại diện Ban tổ chức cùng các nhà hảo tâm trao tặng quà đến người dân có hoàn cảnh khó khăn