1 tỷ đồng tiếp sức nông dân Tằng Loỏng phát triển mô hình nuôi cá trắm thương phẩm

Hội Nông dân xã Tằng Loỏng ra mắt Tổ hội nông dân nghề nghiệp Nuôi cá trắm thương phẩm.

Tại hội nghị, Hội Nông dân xã Tằng Loỏng đã công bố Quyết định thành lập Tổ hội Nông dân nghề nghiệp “Nuôi cá trắm thương phẩm”; tổ chức ra mắt các thành viên và thông qua quy chế hoạt động của tổ. Việc thành lập tổ hội nhằm tập hợp các hội viên có chung ngành nghề, nhu cầu và định hướng phát triển sản xuất, tạo điều kiện để các hộ trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ kỹ thuật, chia sẻ thông tin thị trường, từng bước hình thành phương thức sản xuất liên kết, nâng cao hiệu quả kinh tế.

Giải ngân Quỹ hỗ trợ nông dân.

Cũng tại chương trình, các đại biểu đã thông qua Quyết định phê duyệt phương án vay vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh Lào Cai và tổ chức giải ngân nguồn vốn vay thực hiện mô hình “Nuôi cá trắm thương phẩm”. Tổng nguồn vốn được giải ngân là 1 tỷ đồng, hỗ trợ cho 10 hộ hội viên nông dân vay vốn để đầu tư phát triển sản xuất.

Nguồn vốn hỗ trợ có ý nghĩa thiết thực, giúp các hộ nông dân có thêm điều kiện đầu tư con giống, cải tạo ao nuôi, mua sắm vật tư và mở rộng quy mô sản xuất. Đồng thời, đây cũng là nguồn lực quan trọng nhằm khuyến khích hội viên mạnh dạn phát triển kinh tế theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống gia đình.

Thông qua việc thành lập tổ hội nghề nghiệp gắn với hỗ trợ nguồn vốn vay, Hội Nông dân xã Tằng Loỏng tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy vai trò tập hợp, đoàn kết hội viên trong phát triển kinh tế. Qua đó, góp phần thúc đẩy liên kết sản xuất, xây dựng các mô hình kinh tế hiệu quả, tạo động lực để người dân phát triển sản xuất, giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới tại địa phương.