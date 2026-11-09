1 thuyền viên tỉnh Gia Lai rơi xuống biển, mất tích

Theo Đồn Biên phòng Tam Quan Nam (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai), vụ việc xảy ra vào khoảng 12 giờ 45 phút ngày 5-11.

Tàu cá ngư dân tỉnh Gia Lai đánh bắt trên biển. Ảnh minh họa: Xuân Huynh/LĐO

Thời điểm này, tàu cá BĐ 97511-TS đang hoạt động tại vùng biển có tọa độ 12°32'17"N - 115°14'45"E (thuộc khu vực Quần đảo Trường Sa) thì thuyền viên Chế Vũ Hoàng không may rơi xuống biển, mất tích.

Tàu cá BĐ 97511-TS do ông Ngô Thành Hậu (SN 1975, trú khu phố Mỹ Lộc, phường Tam Quan) làm chủ, ủy quyền cho ông Võ Văn Thắng (SN 1976, trú phường Hoài Nhơn Bắc) làm thuyền trưởng.

Tàu có chiều dài 17,2 m, công suất 444 CV, hành nghề câu cá ngừ, trên tàu có 5 thuyền viên. Tàu xuất bến ngày 29-10 tại Trạm Kiểm soát Biên phòng Tam Quan.

Sau khi xảy ra sự việc, tàu cá BĐ 97511-TS cùng 1 tàu cá hoạt động cùng tổ đội đã tổ chức tìm kiếm nhưng chưa có kết quả.