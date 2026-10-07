1 người tử vong trong vụ cháy cửa hàng xe máy

Chiều 7-10, cơ quan chức năng TPHCM xác định vụ cháy cửa hàng xe máy trên đường Nguyễn Thị Tú, phường Bình Tân đã khiến một nam thanh niên (khoảng 18 tuổi) tử vong.

Video vụ cháy khiến 1 người tử vong trong cửa hàng xe máy. Thực hiện: KIẾN VĂN

Lúc 3 giờ 24 phút ngày 7-10, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07), Công an TPHCM nhận tin báo cháy tại cửa hàng xe máy nói trên. Đơn vị đã điều động Đội Chữa cháy và CNCH Khu vực 9 và Khu vực 13 với 9 xe chuyên dụng cùng hơn 60 cán bộ, chiến sĩ khẩn trương đến hiện trường.

Khói lửa bùng lên dữ dội từ đám cháy. Ảnh: KIẾN VĂN

Đến 3 giờ 28 phút, lực lượng làm nhiệm vụ tiếp cận hiện trường, triển khai đội hình dập lửa từ nhiều hướng và phun nước khống chế. Sau khoảng 30 phút nỗ lực triển khai chữa cháy, ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn.

Trong quá trình làm nhiệm vụ, lực lượng chữa cháy đã trực tiếp giải cứu 2 người ra ngoài an toàn, đồng thời hướng dẫn 8 người khác thoát khỏi khu vực nguy hiểm.

Tuy nhiên, sau khi dập tắt ngọn lửa, lực lượng chức năng tiếp tục phun nước làm mát, kiểm tra hiện trường thì phát hiện thi thể nạn nhân tử vong bên trong.

Nhiều tài sản, vật dụng bên trong bị cháy rụi. Ảnh: KIẾN VĂN

Vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi hơn 450m² diện tích cửa hàng cùng nhiều xe máy, xe điện, trần nhà bị đổ sập. Khi ngọn lửa bốc cao, khói đen cuồn cuộn uy hiếp cả dãy nhà trọ liền kề khiến nhiều người phải đập cửa tháo chạy.

﻿Ảnh hưởng từ vụ cháy khiến giao thông qua khu vực ùn ứ. Ảnh: KIẾN VĂN

Đến đầu giờ chiều cùng ngày, đoạn đường Nguyễn Thị Tú dài khoảng 500m qua khu vực xảy ra hỏa hoạn vẫn đang được phong tỏa phục vụ công tác điều tra. Lực lượng điều tiết giao thông đã hướng dẫn các phương tiện rẽ sang các tuyến đường khác.