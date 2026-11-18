Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ ngày 17-11, khi ông Cường đang làm việc tại phòng riêng ở trụ sở công ty, Nguyễn Thanh Tuấn (biệt danh Tuấn Số) đi bộ vào phòng, mang theo 1 bao tải bên trong giấu khẩu súng tự chế. Người này sau đó lấy súng ra và bắn 1 phát vào vùng đầu ông Cường.

Ông Nguyễn Mạnh Cường được cấp cứu tại bệnh viện. Ảnh: CTV/Dân trí

Nghe tiếng súng, nhân viên công ty chạy đến kiểm tra, phát hiện giám đốc bị thương nên nhanh chóng đưa nạn nhân đi cấp cứu tại 1 bệnh viện ở TP. Hồ Chí Minh, đồng thời trình báo cơ quan chức năng.

Sau khi nổ súng, Tuấn rời khỏi trụ sở công ty, lên xe máy bỏ trốn. Khi nhân viên chạy đến, người này còn giơ súng đe dọa, khiến những người có mặt không thể tiếp cận ngay hiện trường.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Định Quán tổ chức lực lượng truy tìm nghi can. Khoảng 14 giờ 45 phút cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện Tuấn tại khu vực nghĩa địa chùa Bửu Sơn, cách hiện trường khoảng 4 km. Tại đây, Tuấn dùng súng tự bắn vào đầu.

Công an cùng người dân đưa Tuấn đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Định Quán cấp cứu. Tuy nhiên, Tuấn sau đó đã tử vong.

Được biết, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp La Ngà thuộc Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam (VINAFOR). Đây là doanh nghiệp nhà nước lâu năm trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ, phát triển và kinh doanh rừng, chủ yếu tại các xã Thanh Sơn và Định Quán, TP. Đồng Nai.

Khu vực Đồi 5 Cho do công ty quản lý đang trồng cây gỗ tếch, dự kiến khai thác vào sáng 18-11.

Theo thông tin ban đầu, Tuấn và nhóm khoảng 5 người liên quan hoạt động canh tác tại khu vực Đồi 5 Cho. Cảnh sát đang triệu tập những người liên quan để làm rõ vụ việc.