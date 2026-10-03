1.927 tân sinh viên Trường Đại học Khoa học bước vào năm học mới

Khen thưởng sinh viên đạt thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện năm học 2025 - 2026.

Năm học 2026 - 2027, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế đón 1.927 tân sinh viên Khóa 50, theo học tại 29 ngành, chương trình đào tạo.

Trong năm học mới, Trường Đại học Khoa học tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng đào tạo, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, đổi mới phương pháp giảng dạy và tăng cường kết nối với các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài nước. Nhà trường hướng đến tạo môi trường thuận lợi để sinh viên phát triển kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, năng lực sáng tạo và khả năng thích ứng với yêu cầu của thị trường lao động.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS. Võ Thanh Tùng, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học chúc mừng các tân sinh viên; đồng thời nhấn mạnh yêu cầu chủ động học tập, nghiên cứu, rèn luyện kỹ năng trong bối cảnh khoa học, công nghệ, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo phát triển nhanh.

Tại lễ khai giảng, Trường Đại học Khoa học vinh danh thủ khoa toàn trường và thủ khoa của 29 ngành, chương trình đào tạo; đồng thời biểu dương, khen thưởng sinh viên đạt thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện năm học 2025 - 2026.

Dịp này, nhiều sinh viên được nhận học bổng từ các tổ chức, doanh nghiệp và nhà tài trợ.