1.900 tỷ đồng phải thu của 'ông lớn' ngành dược

Tổng Công ty Dược Việt Nam - CTCP (Vinapharm, UPCOM: DVN) ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực trong 9 tháng đầu năm 2026 với lợi nhuận tăng trưởng vượt xa doanh thu. Đáng chú ý, đóng góp từ các công ty liên kết tăng mạnh, trở thành một trong những động lực quan trọng thúc đẩy lợi nhuận của doanh nghiệp.

Cụ thể, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026, doanh thu thuần 9 tháng Tổng Công ty Dược Việt Nam - CTCP đạt 4.095 tỷ đồng, tăng 3% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi doanh thu tăng trưởng ở mức khiêm tốn, lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp đạt 474 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 438 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ.

Trong năm 2026, Vinapharm đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế hợp nhất gần 506 tỷ đồng. Với kết quả đạt được sau 9 tháng, doanh nghiệp đã hoàn thành khoảng 94% kế hoạch lợi nhuận trước thuế cả năm.

Vinapharm hoàn thành 94% kế hoạch lợi nhuận năm sau 9 tháng (Ảnh minh họa).

Riêng trong quý III/2026, Vinapharm ghi nhận doanh thu thuần 1.422 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn hàng bán tăng từ 1.201 tỷ đồng lên 1.257 tỷ đồng, khiến lợi nhuận gộp đạt 164 tỷ đồng, tăng 31%.

Doanh thu hoạt động tài chính trong quý đạt 51 tỷ đồng, tăng 32%. Tuy nhiên, chi phí tài chính cũng tăng mạnh từ 28 tỷ đồng lên 44 tỷ đồng. Trong đó, chi phí lãi vay tăng từ 17 tỷ đồng lên 28 tỷ đồng.

Đáng chú ý, phần lãi trong các công ty liên kết đạt 65 tỷ đồng, tăng 120% so với cùng kỳ. Cùng với sự cải thiện của lợi nhuận gộp, khoản thu nhập này góp phần đưa lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trong quý lên 139 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ năm trước.

Sau khi trừ các khoản chi phí và thuế, Vinapharm báo lãi sau thuế 128 tỷ đồng, tăng 39% so với mức 92 tỷ đồng của quý III/2025. So với kết quả lũy kế 9 tháng, quý III cho thấy đà tăng trưởng lợi nhuận vẫn được duy trì.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của Vinapharm đạt 7.600 tỷ đồng, giảm nhẹ so với mức 7.643 tỷ đồng đầu năm.

Trong cơ cấu tài sản, tiền và các khoản tương đương tiền đạt 161 tỷ đồng, tăng 78% so với đầu năm. Đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 961 tỷ đồng, tăng 48%, chủ yếu là các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn.

Ở chiều ngược lại, hàng tồn kho giảm từ 2.003 tỷ đồng đầu năm xuống 1.825 tỷ đồng, tương ứng giảm 9%. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho cũng giảm từ 12 tỷ đồng xuống 4 tỷ đồng.

Một khoản mục khác đáng chú ý là các khoản phải thu ngắn hạn, đạt 1.900 tỷ đồng. Trong đó, phải thu ngắn hạn của khách hàng chiếm 1.839 tỷ đồng, tương đương khoảng 97% tổng các khoản phải thu ngắn hạn. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi tăng từ 59 tỷ đồng lên 70 tỷ đồng.

Theo thuyết minh, cơ cấu công nợ có sự thay đổi đáng kể giữa các khách hàng. Khoản phải thu từ Công ty TNHH Dược phẩm An Vượng giảm từ 165 tỷ đồng đầu năm xuống còn 21,5 tỷ đồng.

Tương tự, khoản phải thu từ Công ty TNHH Dược phẩm Khun Thắng giảm từ 92 tỷ đồng xuống còn 51,9 tỷ đồng. Ngược lại, phải thu từ các khách hàng khác tăng từ 1.587 tỷ đồng lên 1.766 tỷ đồng.

Đáng chú ý, doanh nghiệp vẫn ghi nhận nhiều khoản nợ quá hạn kéo dài, trong đó một số khoản đã được trích lập dự phòng toàn bộ. Cụ thể, Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Mi Nguyễn có khoản nợ 20,4 tỷ đồng, quá hạn từ 37 đến 64 tháng; Công ty TNHH Dược phẩm Kim Châu có khoản nợ 4,1 tỷ đồng, quá hạn trên 51 tháng. Cả hai khoản nợ này đều đã được trích lập dự phòng 100%.

Tương tự, khoản nợ 15 tỷ đồng của Công ty TNHH Asia Medical Food đã quá hạn từ 19 đến 23 tháng và được trích lập dự phòng toàn bộ. Trong khi đó, Công ty Cổ phần Gravitas còn khoản nợ 11,3 tỷ đồng, quá hạn từ 12 đến 17 tháng, với mức dự phòng 5,3 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/9/2026, tổng giá trị gốc các khoản nợ xấu và nợ khó đòi được thuyết minh đạt 83,5 tỷ đồng. Doanh nghiệp đã trích lập dự phòng 69,9 tỷ đồng, trong khi giá trị có thể thu hồi còn 13,6 tỷ đồng, giảm so với mức 30,8 tỷ đồng đầu năm.

Về tài sản dài hạn, đầu tư tài chính dài hạn đạt 2.387 tỷ đồng, giảm so với mức 2.603 tỷ đồng đầu năm. Trong đó, khoản đầu tư vào công ty liên kết giảm từ 2.033 tỷ đồng xuống 1.822 tỷ đồng.

Tại thời điểm cuối quý III, tổng nợ phải trả của Vinapharm đạt 3.424 tỷ đồng, giảm so với mức 3.620 tỷ đồng đầu năm. Trong đó, nợ ngắn hạn giảm từ 3.589 tỷ đồng xuống 3.392 tỷ đồng.

Vay ngắn hạn đạt 1.448 tỷ đồng, giảm 9% so với đầu năm. Vay dài hạn ở mức 29 tỷ đồng, gần như không thay đổi.

Ở phía nguồn vốn, vốn chủ sở hữu tăng từ 4.022 tỷ đồng lên 4.176 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt 1.390 tỷ đồng, tăng so với mức 1.254 tỷ đồng đầu năm. Trong đó, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của kỳ này đạt 392 tỷ đồng.

Được thành lập từ năm 1971, Vinapharm là tổng công ty duy nhất trong ngành dược Việt Nam. Hiện doanh nghiệp có cổ phần tại 23 công ty thành viên.

Hệ thống phân phối thuốc, vắc-xin, sinh phẩm y tế của Vinapharm được xây dựng trên nền tảng mạng lưới phân phối của ba công ty con, gồm CPC1, Codupha và Dược TW3. Hệ thống hiện sở hữu gần 20.000m² kho, đội ngũ gần 1.000 nhân sự cùng nhiều phương tiện vận tải.