1.900 tỷ đồng nâng cao tĩnh không 6 cầu phía Bắc và phía Nam

Dự án nhằm nâng cấp các cầu còn chưa đáp ứng về khổ thông thuyền trên các tuyến đường thủy nội địa quốc gia khu vực phía Bắc (thuộc hành lang vận tải đường thủy số 1) và khu vực phía Nam, nhằm đảm bảo khai thác đồng bộ vận tải đường thủy trên toàn tuyến, phù hợp với hiện trạng khai thác tuyến luồng, nhu cầu phát triển phương tiện vận tải thủy.

Dự án nâng cao tĩnh không các cầu khu vực phía Bắc và phía Nam nhằm đảm bảo khai thác đồng bộ vận tải đường thủy trên các tuyến, thúc đẩy nhu cầu phát triển phương tiện vận tải thủy (Ảnh minh họa).

Đồng thời, nâng cao năng lực vận tải hàng hóa bằng đường thủy nội địa, thúc đẩy đầu tư phát triển dịch vụ vận tải đa phương thức khu vực đồng bằng sông Hồng đến thành phố Hà Nội, thành phố Hải Phòng, thành phố Quảng Ninh đến các cảng biển Quảng Ninh, Hải Phòng (khu bến cảng cửa ngõ quốc tế Lạch Huyện) và ngược lại.

Ở phía Nam, sẽ thúc đẩy ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long, khu vực Đông Nam Bộ, TP.HCM, đến các cảng biển TP.HCM như khu bến cảng cửa ngõ quốc tế Cái Mép, Cần Giờ, Đồng Nai, Tây Ninh và ngược lại.

Theo phê duyệt, dự án xây dựng mới hoặc cải tạo, nâng cao tĩnh không 6 cầu, gồm: Cầu Bình trên quốc lộ 37 qua sông Kinh Thầy; Cầu Hồ trên quốc lộ 38 qua sông Đuống; Cầu Đồng Nai cũ trên quốc lộ 1A qua sông Đồng Nai; Cầu Bến Lức I trên quốc lộ 1A qua sông Vàm Cỏ Đông; Cầu Đức Huệ trên đường tỉnh ĐT 822 qua sông Vàm Cỏ Đông và Cầu Thom trên đường Huyện ĐH 20 qua kênh Mỏ Cày.

Trong đó, Cầu Bình sẽ được xây dựng đường đầu cầu theo quy mô đường cấp III đồng bằng với bề rộng hơn 12m, kết cấu mặt đường thảm bê tông nhựa.

Cầu Hồ được sửa chữa, gia cường với tĩnh không đứng 9,5m và khẩu độ khoang thông thuyền hơn 50m. Giữ nguyên quy mô đường đầu cầu theo quy mô đường cấp III đồng bằng.

Cầu Đồng Nai cũ được sửa chữa, nâng cao đảm bảo điều kiện chịu lực và tĩnh không thông thuyền. Cầu có tĩnh không đứng đạt 7m.

Tương tự, tĩnh không của cầu Bến Lức I và cầu Đức Huệ được xây mới thay cho cầu hiện hữu cũng đạt 7m.

Với Cầu Thom, sẽ xây dựng cầu mới bên cạnh vị trí cầu hiệu hữu. Sau khi hoàn thành xây dựng cầu mới, tiến hành tháo dỡ cầu cũ. Cầu Thom có tĩnh không đứng đạt 6m, thiết kế đường đầu cầu theo quy mô đường cấp IV - Đồng bằng.

Dự án có tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 2.300 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách Nhà nước, vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 khoảng 1.900 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án là 4 năm. Dự kiến khởi công dự án năm 2027 và hoàn thành vào năm 2030.

Ban Quản lý dự án Hàng hải và Đường thủy được giao làm chủ đầu tư, có trách nhiệm tiếp thu đầy đủ ý kiến thẩm định của Vụ Kế hoạch - Tài chính để hoàn chỉnh hồ sơ Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án. Đồng thời, chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức lập Báo cáo nghiên cứu khả thi, trình Bộ Xây dựng quyết định đầu tư dự án theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và pháp luật liên quan.

Ban thực hiện các thủ tục đánh giá tác động môi trường (nếu có), chuẩn bịmặt bằng thi công, nguồn vật liệu... theo đúng quy định của pháp luật trong quá trình lập, trình duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án và triển khai dự án; cập nhật các tiêu chuẩn, quy chuẩn có liên quan làm cơ sở phê duyệt dự án đầu tư. Cùng đó, tiếp tục rà soát, tính toán phân tích các phương án đầu tư, trường hợp thay đổi báo cáo Bộ Xây dựng xem xét, quyết định.

Ban có trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu đủ năng lực thực hiện dự án theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm công khai, minh bạch, chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ. Không để xảy ra tiêu cực, lãng phí gây thất thoát tài sản, tiền vốn của Nhà nước.

Quá trình triển khai, phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh/thành phố: Hải Phòng, Bắc Ninh, Đồng Nai, thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Vĩnh Long và các cơ quan có liên quan, cũng như quản lý chặt chẽ các chi phí của dự án, bảo đảm hoàn thành dự án theo đúng tiến độ đề ra.

Tại các bước triển khai tiếp theo của dự án, căn cứ kết quả khảo sát, đánh giá và kiểm định, chỉ đạo tư vấn nghiên cứu phương án tận dụng tối đa các cấu kiện, vật liệu… sau khi cải tạo, nâng cấp thuộc dự án (nếu có), không để xảy ra lãng phí gây thất thoát tài sản, tiền vốn của Nhà nước.

Ban QLDA tiến hành bàn giao các hạng mục công trình sau khi hoàn thành đầu tư dự án cho cơ quan có thẩm quyền để tổ chức quản lý theo quy định của pháp luật.