1.854 vận động viên tham gia Tri Tôn Cross Country 2026

Các vận động viên nội dung chạy bộ xuất phát.

Vận động viên chạy qua cánh đồng lúa xanh ở Tà Pạ.

Ngày 15/11, tại quảng trường Thái Quốc Hùng, UBND xã Tri Tôn (An Giang) phối hợp Công ty TNHH TM DV Du lịch Fun Race tổ chức lễ bế mạc và trao thưởng Giải chạy bộ, xe đạp địa hình mở rộng “Tri Tôn Cross Country 2026”, gắn với các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam.

Giải thu hút 1.854 vận động viên tham gia, tranh tài ở các cự ly chạy bộ 5km, 12km, 21km, 45km và xe đạp địa hình 35km.

Tại lễ bế mạc, Ban tổ chức trao giải nhất, nhì, ba nội dung xe đạp địa hình cho vận động viên nam ở 4 nhóm tuổi: 29 tuổi trở xuống, 30 - 39 tuổi, 40 - 49 tuổi và 50 tuổi trở lên; cùng các giải dành cho vận động viên nữ.

Các vận động viên về đích.

Trao giải cho các vận động viên thi đấu nội dung xe đạp địa hình.

Ở nội dung chạy bộ, Ban tổ chức trao giải nhất cho vận động viên nam và nữ theo từng cự ly, ở 4 nhóm tuổi. Các giải nhất, nhì, ba chung cuộc cũng được trao cho vận động viên ở các cự ly.

Ngoài ra, Ban tổ chức trao giải nhất, nhì, ba đồng đội ở các hạng mục xe đạp địa hình, chạy bộ và câu lạc bộ.