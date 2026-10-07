1.800 máy móc thiết bị tăng tốc trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Dự án mở rộng đoạn Yên Bái - Lào Cai thuộc tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai có tổng mức đầu tư gần 7.700 tỷ đồng, do Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) làm chủ đầu tư.

Dự án có chiều dài 121,33 km, được triển khai với mục tiêu mở rộng tuyến từ 2 lên 4 làn xe, mặt đường rộng 24 m, đồng thời bổ sung dải phân cách an toàn.

Theo ghi nhận của PV Báo Đại đoàn kết, những ngày này tại công trường, nhiều mũi thi công đang được triển khai đồng thời trên toàn tuyến. Máy móc hoạt động liên tục, công nhân tập trung thực hiện các hạng mục nền đường, mặt đường, cầu, cống và các công trình phụ trợ.

Theo ông Trần Ngọc Hải, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án các đường cao tốc phía Bắc (VEC), khối lượng công việc trên toàn tuyến hiện đạt khoảng 70%.

Ông Hải cho biết, các đơn vị thi công đang chủ động điều chỉnh kế hoạch sản xuất theo diễn biến thời tiết. Khi điều kiện thuận lợi, các nhà thầu tranh thủ tăng cường nhân lực, thiết bị và tổ chức thi công để đẩy nhanh khối lượng.

Trên tuyến, một số đoạn đã cơ bản hoàn thành phần mặt đường. Các đơn vị vừa thi công vừa tổ chức giao thông, bảo đảm phương tiện vẫn lưu thông trong thời gian dự án được triển khai.

Do tuyến cao tốc hiện hữu vẫn khai thác, việc thi công được chia thành từng khu vực, từng mũi để hạn chế ảnh hưởng đến giao thông. Các phương án cảnh báo, phân luồng và bảo đảm an toàn cho người lao động, phương tiện được duy trì trong quá trình thi công.

Một trong những hạng mục đáng chú ý của dự án là hầm Đại Việt dài khoảng 530 m, quy mô 3 làn xe. Đây là hạng mục có yêu cầu kỹ thuật cao, trong đó điều kiện địa chất và thời tiết đặt ra nhiều thách thức cho quá trình thi công.

Tại khu vực hầm, hàng trăm kỹ sư, công nhân của nhà thầu Sông Đà 10 được tổ chức làm việc theo 3 ca, 4 kíp. Các mũi thi công liên tục triển khai lắp dựng cốt thép, ván khuôn và chuẩn bị cho công tác đổ bê tông vỏ hầm.

Ông Phùng Đức Tuệ, Chỉ huy trưởng nhà thầu Sông Đà 10 cho biết, quá trình thi công hầm gặp khó khăn do thời tiết và địa chất yếu. Để bảo đảm tiến độ, lực lượng thi công phải duy trì liên tục, tranh thủ từng khoảng thời gian thuận lợi.

Ngoài hầm Đại Việt, trên toàn tuyến còn triển khai xây dựng, mở rộng các cầu, kéo dài cống chui và hoàn thiện nhiều hạng mục phục vụ khai thác tuyến.

Với khối lượng còn lại lớn trong những tháng cuối năm, gần 3.000 cán bộ, kỹ sư, công nhân cùng khoảng 1.800 máy móc, thiết bị tiếp tục được huy động trên công trường.

Các nhà thầu đang tăng cường tổ chức thi công, điều chỉnh kế hoạch phù hợp với thời tiết và điều kiện thực tế, hướng tới hoàn thành dự án mở rộng đoạn Yên Bái - Lào Cai trong năm 2026.