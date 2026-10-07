1.726.200.000 đồng bất ngờ 'rơi' vào tài khoản Nguyễn Viết Hoàng, danh tính người chuyển được xác định

Ngày 7/10, Công an tỉnh Hà Tĩnh thông tin về việc một công dân trên địa bàn vừa chủ động hoàn trả hơn 1,7 tỷ đồng được chuyển nhầm vào tài khoản.

Anh Nguyễn Viết Hoàng đã chuyển trả toàn bộ số tiền cho người chuyển nhầm - Ảnh: Công an Hà Tĩnh

Theo Cổng TTĐT Công an Hà Tĩnh, chiều ngày 5/10, sau khi phát hiện tài khoản có biến động số dư bất thường, anh Nguyễn Viết Hoàng (phường Thành Sen) đã chủ động thông báo với Công an phường, đồng thời phối hợp với cơ quan chức năng và Ngân hàng BIDV Chi nhánh Hà Tĩnh để xác minh nguồn tiền, làm rõ người chuyển nhầm.

Qua xác minh, số tiền 1.726.200.000 đồng được xác định là khoản tiền do chị Đ.T.H, công tác tại một ngân hàng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng chuyển nhầm vào tài khoản của anh Hoàng.

Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, anh Nguyễn Viết Hoàng đã chuyển trả toàn bộ số tiền cho người chuyển nhầm.

Hành động chủ động, trung thực của anh Nguyễn Viết Hoàng là việc làm đáng trân trọng, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.

Cần làm gì khi bất ngờ nhận được tiền chuyển nhầm?

Trường hợp bất ngờ nhận một khoản tiền không rõ nguồn gốc vào tài khoản, người nhận không nên vội vàng sử dụng hoặc tự chuyển trả theo yêu cầu của người lạ khi chưa xác minh đầy đủ.

Thực tế, tình huống “chuyển khoản nhầm” cũng có thể bị các đối tượng xấu lợi dụng để thực hiện những kịch bản lừa đảo. Vì vậy, khi nhận được khoản tiền bất thường, người dân nên thông báo cho ngân hàng để kiểm tra thông tin giao dịch. Khi cần thiết, có thể liên hệ cơ quan Công an để được hỗ trợ xác minh.

Đặc biệt, nếu có người lạ liên hệ tự nhận là chủ nhân khoản tiền và yêu cầu chuyển trả vào một tài khoản khác với tài khoản đã chuyển tiền ban đầu, người nhận cần thận trọng. Không cung cấp mã OTP, mật khẩu, thông tin đăng nhập ngân hàng hoặc truy cập các đường link lạ được gửi qua điện thoại, tin nhắn.