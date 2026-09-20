1.700 vận động viên tranh tài tại Đại hội thể dục thể thao tỉnh Cà Mau

Toàn cảnh lễ khai mạc Đại hội thể dục thể thao tỉnh Cà Mau lần thứ I

Phát biểu khai mạc Đại hội, ông Ngô Vũ Thăng - Phó Chủ tịch UBDN tỉnh Cà Mau - cho biết, Đại hội là hoạt động thể thao quy mô cấp tỉnh, thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, đồng thời tiếp tục lan tỏa Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại", nâng cao nhận thức về vai trò của thể dục thể thao đối với sức khỏe, thể lực và chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Ông Hồ Thanh Thủy - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Cà Mau - thắp đuốc khai mạc Đại hội

Đại hội còn là dịp để tuyển chọn các vận động viên có thành tích tốt, phát hiện nhân tố mới để bồi dưỡng, phát triển thể thao thành tích cao, chuẩn bị lực lượng tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.

Với chủ đề "Khỏe để cống hiến - Đoàn kết để phát triển", thể hiện tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng, tiến bộ; khơi dậy ý thức rèn luyện thân thể, ý chí vươn lên và khát vọng cống hiến trong cán bộ, chiến sĩ, học sinh, sinh viên, người lao động và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Ông Ngô Vũ Thăng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh - phát biểu khai mạc Đại hội

Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Cà Mau lần thứ I năm 2026 có sự tham gia của 22 đoàn, với gần 1.700 vận động viên, đến từ các xã, phường, các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp và các trường học trên địa bàn tỉnh; tranh tài ở 19 môn thể thao gồm: bi sắt, billiards, bơi, bóng bàn, bóng chuyền nam, bóng chuyền hơi nữ, bóng đá nam 11 người, bóng đá nam 5 người, bóng đá nữ 5 người, cầu lông, cờ tướng, đẩy gậy, điền kinh, kéo co, Pickleball, quần vợt, Taekwondo, Võ cổ truyền và Vovinam.

Đại hội diễn ra từ ngày 21/9 đến hết ngày 7/10 tại các địa điểm thi đấu thuộc phường Bạc Liêu và phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau.