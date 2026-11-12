1.600 hộ dân ở Gia Lai bị ngập, người dân chèo thuyền trên đường

Ngày 12/11, ông Nguyễn Thái Diễn, Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Bắc (tỉnh Gia Lai) cho biết, mưa lớn kéo dài đã gây ngập lụt tại nhiều khu dân cư trên địa bàn, ảnh hưởng đến khoảng 1.600 hộ dân.

Theo ghi nhận trong sáng cùng ngày, mưa lớn tiếp tục xuất hiện tại khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai. Nhiều khu dân cư thuộc khu vực đô thị Quy Nhơn bị ngập nước, một số tuyến đường ngập sâu, gây khó khăn cho việc đi lại và sinh hoạt của người dân.

Tại nhiều nơi, nước ngập phủ kín mặt đường, có nơi người dân phải sử dụng thuyền để di chuyển. Hoạt động đi lại của người dân bị ảnh hưởng do nhiều đoạn đường chìm trong nước.

Người dân chèo thuyền do mưa lớn khiến nước dâng nhanh

Lo lắng trước tình hình mưa lũ, bà Nguyễn Thị Nga, người dân địa phương, chia sẻ: “So với năm ngoái thì năm nay thiên tai đến chậm và chưa lớn hơn. Nhưng cũng gần hết năm rồi, nghe mưa lũ là lo”.

Mưa lớn, ngập lụt không chỉ ảnh hưởng đến đời sống người dân, mà còn tác động đến hoạt động giáo dục tại một số địa phương.

Trước tình hình nước lũ dâng cao, nhiều trường học trên địa bàn phường Quy Nhơn Bắc và xã Tuy Phước (tỉnh Gia Lai) đã chủ động cho học sinh nghỉ học hoặc tổ chức đón các em về sớm nhằm bảo đảm an toàn.

1.600 hộ dân ở Gia Lai bị ngập do mưa lớn kéo dài.

Tổng số học sinh nghỉ học hoặc được đón về sớm tại hai địa phương này là hơn 8.700 em.

Sáng 12/11, đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị đang tiếp tục cập nhật số liệu học sinh nghỉ học và tình hình hoạt động của các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Trước diễn biến mưa lớn kéo dài, tình hình ngập lụt tại các khu dân cư phía Đông tỉnh Gia Lai tiếp tục được theo dõi nhằm chủ động các phương án ứng phó, bảo đảm an toàn cho người dân và học sinh.