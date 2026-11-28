Theo báo cáo nhanh của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị, khoảng 6h30 ngày 28/11, tại Km9+400, Quốc lộ 15D xảy ra sạt lở nghiêm trọng. Đất đá từ taluy dương đổ xuống, vùi lấp mặt đường, khiến phương tiện không thể lưu thông.

Ước lượng, khoảng 1.500m³ đất đá đã sạt xuống lòng đường.

Ước tính có khoảng 1.500m³ đất đá sạt xuống, vùi lấp mặt đường làm tuyến Quốc lộ 15D lên Cửa khẩu Quốc tế La Lay tê liệt.

Ngay sau sự cố, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, cắm biển cảnh báo, ngăn người và phương tiện tiếp cận. Đến 7h30, lực lượng biên phòng và đơn vị quản lý đường bộ cũng có mặt phối hợp xử lý.

Hiện, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị chỉ đạo đơn vị quản lý đường bộ phối hợp với lực lượng Biên phòng và Công an tổ chức rào chắn, cấm người và phương tiện lưu thông qua khu vực sạt lở.

Máy móc, thiết bị được huy động đến hiện trường để khắc phục sự cố nhưng chưa thể tiếp cận do khu vực vẫn tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục sạt lở.

Lực lượng chức năng dựng biển báo, bố trí lực lượng ứng trực không cho người và phương tiện đi qua khu vực sạt lở.

Được biết, Quốc lộ 15D là tuyến độc đạo kết nối với Cửa khẩu quốc tế La Lay. Sạt lở ảnh hưởng đến việc đi lại, vận chuyển hàng hóa qua biên giới.

Trước đó, vào các ngày 13/11 và 25/11, tại Km9+400, Quốc lộ 15D cũng xảy ra tình trạng sạt lở. Mưa lớn khiến hơn 3.000m³ đất đá từ taluy dương đổ xuống lòng đường, gây ách tắc giao thông.

Ngày 18/11, UBND tỉnh Quảng Trị công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai nhằm triển khai các giải pháp khắc phục hư hỏng trên các tuyến Quốc lộ 15D, 12A, 12C và 9C.