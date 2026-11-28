Khoảng 6h30 ngày 28/11, tại Km9+400, Quốc lộ 15D xảy ra sạt lở nghiêm trọng. Đất đá từ taluy dương đổ xuống, vùi lấp mặt đường, khiến phương tiện không thể lưu thông.

Đất đá sạt lở vùi lấp hoàn toàn mặt đường tại Km9+400 trên Quốc lộ 15D. Ảnh: CACC

Trao đổi với PV VietNamNet, ông Lê Quang Thạch, Chủ tịch UBND xã La Lay cho biết khoảng 1.500m³ đất đá đã sạt xuống lòng đường. Ngay sau sự cố, lực lượng công an, quân sự xã có mặt tại hiện trường, cắm biển cảnh báo, ngăn người và phương tiện tiếp cận. Đến 7h30, lực lượng biên phòng và đơn vị quản lý đường bộ cũng có mặt phối hợp xử lý.

Lực lượng chức năng cắm biển cấm người và phương tiện qua lại gần hiện trường sạt lở. Ảnh: CACC

Hiện, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo đơn vị quản lý đường bộ phối hợp với lực lượng Biên phòng và Công an tổ chức rào chắn, cấm người và phương tiện lưu thông qua khu vực sạt lở.

Máy móc, thiết bị được huy động đến hiện trường để khắc phục sự cố nhưng chưa thể tiếp cận do khu vực vẫn tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục sạt lở.

Trước đó, vào các ngày 13/11 và 25/11, cũng tại Km9+400, Quốc lộ 15D cũng xảy ra tình trạng sạt lở. Mưa lớn khiến hơn 3.000m³ đất đá từ taluy dương đổ xuống lòng đường, gây ách tắc giao thông.

Quốc lộ 15D là tuyến đường độc đạo kết nối với Cửa khẩu quốc tế La Lay. Sạt lở khiến việc đi lại và vận chuyển hàng hóa qua biên giới bị ảnh hưởng.

Ngày 18/11 vừa qua, UBND tỉnh Quảng Trị công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai nhằm triển khai các giải pháp khắc phục hư hỏng trên các tuyến Quốc lộ 15D, 12A, 12C và 9C.