Họp Ban Tổ chức Giải chạy siêu đường mòn “Non nước Cao Bằng” năm 2026.

Hiện có 1.500 vận động viên (VĐV) đăng ký tham gia, trong đó có 60 VĐV quốc tế. Giải diễn ra từ ngày 26 - 29/11, với 7 cự ly thi đấu gồm: 160 km, 100 km, 70 km, 42 km, 25 km, 10 km và 5 km. Điểm xuất phát, về đích tại Khu du lịch thác Bản Giốc, xã Đàm Thủy. Cung đường chạy qua địa bàn các xã: Trùng Khánh, Đàm Thủy, Đình Phong, Hạ Lang, Vinh Quý và Quang Long.

Tại cuộc họp, các thành viên Ban Tổ chức tập trung rà soát tiến độ triển khai các phần việc, phương án tổ chức thi đấu, công tác đón tiếp và phục vụ VĐV; đồng thời trao đổi, thống nhất các giải pháp bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, y tế, vệ sinh môi trường và các điều kiện cần thiết trên toàn tuyến đường chạy.

Đến nay, công tác chuẩn bị đang được các đơn vị, địa phương khẩn trương triển khai. Công ty cổ phần Đường đua mới phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các địa phương rà soát cung đường, bố trí các điểm phục vụ, chuẩn bị điều kiện thi đấu và nhân lực hỗ trợ. Đáng chú ý, toàn bộ VĐV sẽ được theo dõi hành trình thông qua hệ thống trực tuyến, góp phần kiểm soát quá trình thi đấu, hỗ trợ công tác giám sát và bảo đảm an toàn.

Điểm mới của giải năm nay là 18 trạm tiếp tế trên đường chạy đều do người dân địa phương trực tiếp đảm nhận. Khoảng 58 người dân tham gia 48 ca trực, cùng các đầu bếp bản địa chuẩn bị đồ ăn nóng phục vụ VĐV. Ban Tổ chức cung cấp vật dụng, thực phẩm và kinh phí. Qua đó, người dân có thêm thu nhập, đồng thời quảng bá ẩm thực, phát huy vai trò cộng đồng trong phát triển du lịch thể thao.

Ban Tổ chức tổ chức chương trình “Chăm sóc và chia sẻ” tại Khách sạn Sài Gòn - Bản Giốc. Dịp này, nhà tài trợ Coolmate trao tặng 1.500 áo ấm, 1.500 đôi tất cho người dân các xã có đường chạy đi qua; trao 20 suất học bổng, mỗi suất 500.000 đồng cho học sinh hoàn cảnh khó khăn. Chương trình còn tổ chức hoạt động giao lưu giữa học sinh với các VĐV trong nước và quốc tế.

Năm nay, Ban Tổ chức không tổ chức lễ khai mạc. Chương trình trao giải và bế mạc dự kiến diễn ra sáng 29/11 tại Khách sạn Sài Gòn - Bản Giốc. Giải chạy siêu đường mòn “Non nước Cao Bằng” năm 2026 là hoạt động thể thao gắn với quảng bá du lịch, khai thác giá trị cảnh quan thiên nhiên, bản sắc văn hóa các dân tộc và hình ảnh con người Cao Bằng. Thông qua sự kiện, tỉnh hướng tới mở rộng giao lưu thể thao trong nước và quốc tế, thúc đẩy phát triển du lịch, dịch vụ gắn với Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng.