Năm 2026, nhiều chính sách ưu đãi về thuế, phí tiếp tục được triển khai nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, tháo gỡ khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân. Đáng chú ý, ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh được nâng từ 500 triệu đồng lên 1 tỷ đồng/năm; doanh nghiệp có tổng doanh thu năm không quá 1 tỷ đồng được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp; lệ phí môn bài được bãi bỏ từ ngày 1/1/2026 và chính sách giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng được áp dụng đến hết ngày 31/12/2026.

Cùng với đó là các chính sách giảm thuế đối với xăng, dầu, nhiên liệu bay và điều chỉnh tăng mức giảm trừ gia cảnh thuế thu nhập cá nhân.

Theo Thuế tỉnh Lào Cai, việc triển khai các chính sách trên làm giảm khoản thu từ thuế, phí khoảng 1.500 tỷ đồng. Để bảo đảm nhiệm vụ thu ngân sách, ngành Thuế đã chủ động rà soát các nguồn thu, tăng cường quản lý, chống thất thu và khai thác những lĩnh vực còn tiềm năng.

Trong đó, công tác quản lý thuế được chuyển mạnh từ kiểm tra dàn trải sang quản lý tuân thủ, lựa chọn đối tượng kiểm tra trên cơ sở phân tích dữ liệu và mức độ rủi ro.

Việc kiểm soát hóa đơn điện tử, phòng, chống mua bán, sử dụng trái phép hóa đơn được tăng cường; dữ liệu hóa đơn điện tử và dữ liệu từ bên thứ ba được khai thác phục vụ quản lý thu, kiểm tra và chống thất thu.

Đặc biệt, đối với lĩnh vực du lịch, dịch vụ, thương mại điện tử và kinh doanh trên nền tảng số, Thuế tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 11/8/2026 về tăng cường quản lý thu, chống thất thu ngân sách nhà nước.

Đến nay, 99/99 xã, phường đã thành lập ban chỉ đạo chống thất thu ngân sách và ban hành kế hoạch triển khai; 51 xã, phường thành lập tổ giúp việc, tổ kiểm tra liên ngành. Trong đó, 5 sở, ngành và 44 xã, phường phối hợp cung cấp, chia sẻ dữ liệu cho cơ quan Thuế.

Thông qua công tác rà soát, cơ quan Thuế đã bổ sung 309 hộ kinh doanh vào diện quản lý thuế, với tổng doanh thu tăng thêm được xác định là 332 tỷ đồng, góp phần tăng thu ngân sách nhà nước gần 20 tỷ đồng.

Cùng với đó, công tác phân tích hồ sơ khai thuế được tăng cường. Đối với các đơn vị có hoạt động khai thác khoáng sản, cơ quan Thuế đã yêu cầu điều chỉnh giá bán nội bộ sản phẩm khoáng sản; yêu cầu các tập đoàn phân bổ thuế thu nhập doanh nghiệp sát với kết quả sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Công tác kiểm tra thuế tại trụ sở người nộp thuế đã hoàn thành 95% kế hoạch được giao.

Theo báo cáo của Thuế tỉnh, việc triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý thuế, tăng cường kiểm tra và chống thất thu đã góp phần tăng thu ngân sách nhà nước trên 1.000 tỷ đồng mỗi năm.

Ngành Thuế tổ chức hội nghị phổ biến chính sách thuế mới cho người dân và doanh nghiệp.

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, Lào Cai trở thành một trong 5 tỉnh hoàn thành dự toán thu từ thuế, phí do Trung ương giao sớm nhất cả nước, từ giữa tháng 9/2026; đồng thời vượt dự toán tỉnh giao từ giữa tháng 10/2026.

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, Lào Cai trở thành một trong 5 tỉnh hoàn thành dự toán thu từ thuế, phí do Trung ương giao sớm nhất cả nước.

Trong hai tháng cuối năm, Thuế tỉnh Lào Cai phấn đấu thu từ thuế, phí cả năm đạt khoảng 13.000 tỷ đồng, bằng 138,5% dự toán Trung ương giao và 125,2% dự toán tỉnh giao.

Để hoàn thành mục tiêu, ngành Thuế tiếp tục theo dõi sát tiến độ thu hằng ngày, tập trung vào các doanh nghiệp có số nộp ngân sách lớn trong lĩnh vực khai thác, chế biến khoáng sản, thủy điện; tăng cường kiểm tra các doanh nghiệp có rủi ro cao, quản lý hoạt động kinh doanh trên nền tảng số; đồng thời, đẩy mạnh thu hồi nợ thuế và phối hợp quản lý các khoản thu từ đất, tài nguyên, khoáng sản.