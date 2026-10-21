1.500 học sinh ở Phú Quốc được tuyên truyền phòng ngừa vi phạm pháp luật

Chương trình thu hút hơn 1.500 học sinh tham gia, nhằm nâng cao nhận thức pháp luật, trang bị kỹ năng tự bảo vệ và chủ động phòng ngừa các nguy cơ mất an toàn trong môi trường học đường.

Các đại biểu dự chương trình.

Phát biểu tại chương trình, Thiếu tướng Phan Mạnh Trường, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an nhấn mạnh, công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em luôn được Đảng, Nhà nước và toàn xã hội quan tâm. Tuy nhiên, tình trạng xâm hại trẻ em, bạo lực học đường và các hành vi vi phạm pháp luật trong lứa tuổi học sinh vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, tâm lý, kết quả học tập và sự phát triển của các em.

Bạo lực học đường không chỉ là những hành vi đánh nhau, gây thương tích mà còn thể hiện qua việc xúc phạm danh dự, nhân phẩm, đe dọa, bắt nạt, cô lập bạn bè hoặc phát tán thông tin, hình ảnh nhằm làm tổn thương người khác trên không gian mạng. Bên cạnh đó, việc sử dụng mạng xã hội, trò chơi trực tuyến và các nền tảng Internet thiếu an toàn cũng khiến học sinh có nguy cơ bị dụ dỗ, lừa đảo, quấy rối, đe dọa hoặc xâm hại.

Ban Tổ chức trao 10 suất học bổng tặng các em học sinh khó khăn.

Theo Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự, nhiều vụ việc bắt nguồn từ những mâu thuẫn nhỏ trong học tập và sinh hoạt nhưng do thiếu kỹ năng kiểm soát cảm xúc, giải quyết bất đồng và ứng xử phù hợp nên có thể dẫn đến hành vi bộc phát, gây hậu quả nghiêm trọng. Vì vậy, phòng, chống bạo lực học đường và xâm hại trẻ em cần được thực hiện thường xuyên, với sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường, lực lượng Công an và các cơ quan, tổ chức liên quan. Trong đó, chú trọng phòng ngừa từ sớm, kịp thời phát hiện và ngăn chặn nguy cơ phát sinh vi phạm.

Để xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, Thiếu tướng Phan Mạnh Trường đề nghị các đơn vị, tổ chức liên quan tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của học sinh, giáo viên, phụ huynh trong phòng, chống bạo lực học đường, xâm hại trẻ em và các hành vi vi phạm pháp luật. Gia đình cần quan tâm, lắng nghe, kịp thời nắm bắt tâm tư, khó khăn của con em; nhà trường chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng giao tiếp, kiểm soát cảm xúc, giải quyết mâu thuẫn và sử dụng mạng xã hội an toàn.

Đối với học sinh, mỗi em cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tôn trọng sự khác biệt, không tham gia hoặc cổ xúy hành vi bạo lực, không chia sẻ nội dung xúc phạm người khác trên mạng xã hội. Khi gặp tình huống nguy hiểm, bị đe dọa, bắt nạt hoặc phát hiện hành vi vi phạm, các em cần chủ động thông tin cho cha mẹ, thầy cô và người có trách nhiệm để được hỗ trợ kịp thời.

Cán bộ, Đoàn viên thanh niên Công an tỉnh An Giang tặng quà và tờ rơi tuyên truyền phòng, chống bạo lực học đường, xâm hại trẻ em, mua bán người và lừa đảo trên mạng cho các em học sinh trường THPT Phú Quốc.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức đã trao tặng 10 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng, cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.