1.500 đơn hàng được chốt tại 'Phiên chợ nông sản Thái Nguyên'

Các gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm

Phiên chợ có sự tham gia của 5 doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, mang đến nhiều sản phẩm đặc trưng như: Trà hoa vàng Hà Diệp; các sản phẩm từ nghệ Bắc Hà; lạp sườn hun khói, thịt treo gác bếp, chân giò hầm, khau nhục Tám Cương; bánh gio ba góc Nông Thượng; nấm sò, mộc nhĩ và linh chi Minh Anh.

Trong phiên livestream, người mua được hưởng nhiều ưu đãi. Các sản phẩm trà hoa vàng quy cách 25g, 50g và 100g được giảm giá 50%; 3 dòng sản phẩm Nano Curcumin giảm 20%. Các gian hàng còn áp dụng chính sách giảm giá, tặng thêm sản phẩm khi mua hàng.

Các gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm

Bên cạnh giới thiệu, bán hàng, chương trình có các hoạt động trải nghiệm pha trà hoa vàng, gói bánh gio ba góc, thu hoạch nấm. Đại diện các đơn vị trực tiếp chia sẻ về nguyên liệu, quy trình sản xuất, hướng dẫn sử dụng và bảo quản, giúp người xem tìm hiểu sản phẩm trước khi lựa chọn, đặt mua.

Thông qua hình thức livestream, chương trình tạo thêm kênh quảng bá, kết nối tiêu thụ cho các doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất; góp phần đưa đặc sản địa phương đến gần hơn với người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh.