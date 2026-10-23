1.500 cửa hàng bị ảnh hưởng bởi bạo loạn: Ngành thời trang Pháp đối mặt bài toán sống còn nào?

Thiệt hại không dừng ở những tủ kính vỡ

Từ Đại lộ Montaigne, Rue Saint-Honoré ở Paris đến Rue Sainte-Catherine tại Bordeaux, các tuyến phố mua sắm nổi tiếng của Pháp trở thành tâm điểm hỗn loạn. Nhiều thương hiệu như Christian Dior, Celine, Louis Vuitton, Hermès, Burberry và Rolex bị đập phá, cướp hàng. Hệ thống bách hóa cao cấp Galeries Lafayette cũng ghi nhận các vụ đột nhập tại nhiều thành phố.

Theo Liên đoàn Thương mại và Phân phối Pháp (FCD), khoảng 1.500 cửa hàng và cơ sở bán lẻ trên toàn quốc bị ảnh hưởng. Trước nguy cơ mất an toàn, nhiều điểm bán buộc phải đóng cửa sớm hoặc tạm ngừng hoạt động để khắc phục hậu quả.

Với doanh nghiệp, đây là bài toán thiệt hại nhiều tầng. Hàng hóa bị lấy đi và cơ sở vật chất hư hỏng chỉ là phần dễ nhìn thấy. Đằng sau đó còn có doanh thu bị bỏ lỡ, chi phí sửa chữa, bảo vệ và thời gian gián đoạn vận hành. Đáng chú ý, các vụ việc xảy ra vào dịp cuối tuần - thời điểm quan trọng đối với hoạt động bán lẻ.

Những tập đoàn lớn có thể sử dụng nguồn lực tài chính để vượt qua giai đoạn khó khăn, nhưng các cửa hàng nhỏ và chuỗi mỹ phẩm độc lập dễ chịu sức ép lớn hơn. Ngay cả khi cửa hàng đóng cửa, tiền thuê mặt bằng, lương nhân viên và các chi phí cố định vẫn tiếp tục phát sinh.

Bài học đặt ra cho doanh nghiệp bán lẻ là không thể chỉ tính toán rủi ro dựa trên giá trị hàng tồn kho. Kế hoạch ứng phó cần bao gồm cả phương án đóng cửa khẩn cấp, bảo vệ nhân sự, khôi phục hoạt động, xử lý bảo hiểm và duy trì dòng tiền trong thời gian gián đoạn.

Các tuyến phố mua sắm nổi tiếng của Pháp trở thành tâm điểm hỗn loạn

Khi hàng xa xỉ trở thành biểu tượng của bất bình đẳng

Các vụ bạo loạn diễn ra trong bối cảnh bất mãn xã hội liên quan đến chi phí sinh hoạt, lạm phát và những vấn đề về dịch vụ công. Trong mắt một bộ phận người biểu tình, các cửa hàng thời trang cao cấp với những chiếc túi trị giá hàng nghìn euro trở thành hình ảnh đối lập với cuộc sống chật vật của nhiều gia đình.

Một chiếc túi Louis Vuitton có thể có giá từ 1.500 đến hơn 5.000 euro, trong khi các mẫu Hermès Birkin đặc biệt có thể đạt mức giá cao hơn nhiều. Sự tương phản giữa những món đồ xa xỉ sau tủ kính và áp lực kinh tế ngoài phố khiến các cửa hàng này dễ trở thành mục tiêu trút giận của những người quá khích.

Tuy nhiên, không nên đánh đồng mọi hành vi cướp phá với động cơ phản kháng xã hội. Những món đồ hiệu nhỏ gọn, có giá trị bán lại cao cũng hấp dẫn các nhóm tội phạm lợi dụng đám đông để trục lợi.

Đáng chú ý, các vụ việc diễn ra gần thời điểm LVMH tổ chức sự kiện Les Journées Particulières, nhằm tôn vinh di sản và tay nghề thủ công của các thương hiệu thuộc tập đoàn. Sự tương phản này cho thấy một thách thức lớn đối với ngành xa xỉ: giá trị di sản và sức hấp dẫn thương hiệu không tồn tại tách biệt với bối cảnh xã hội.

Đối với các thương hiệu, điều đó không đồng nghĩa phải từ bỏ hình ảnh cao cấp, mà đòi hỏi cách truyền thông tinh tế hơn. Trong thời điểm bất ổn, thông điệp chỉ tập trung vào sự hào nhoáng có thể tạo khoảng cách với công chúng; ngược lại, việc nhấn mạnh giá trị nghề thủ công, việc làm và đóng góp cho cộng đồng giúp thương hiệu thể hiện rõ hơn vai trò kinh tế của mình.

Với một bộ phận người biểu tình, hàng xa xỉ trở thành biểu tượng của bất bình đẳng

Mất an toàn có thể khiến khách hàng chuyển hướng

Thời trang cao cấp khác biệt với bán lẻ đại trà ở chỗ cửa hàng vật lý là một phần quan trọng của sản phẩm. Khách hàng không chỉ mua quần áo hay phụ kiện, mà còn kỳ vọng được phục vụ riêng, tận hưởng không gian mua sắm và cảm thấy an tâm khi chi tiêu khoản tiền lớn.

Bởi vậy, khi những cửa hiệu nổi tiếng trở thành mục tiêu tấn công, tổn thất có thể lan xa hơn phạm vi một cửa hàng. Hình ảnh điểm đến, trải nghiệm của du khách và sức hấp dẫn của các tuyến phố mua sắm đều chịu tác động. Nếu cảm thấy không an toàn, khách quốc tế có thể chuyển ngân sách sang Milan, London, Tokyo hoặc những điểm đến khác.

Đây là rủi ro đáng lưu ý với một ngành phụ thuộc đáng kể vào du lịch mua sắm. Việc khôi phục cửa hàng có thể mất vài tuần hoặc vài tháng, nhưng khôi phục niềm tin của du khách lại khó đo đếm hơn. Một điểm đến xa xỉ cần đồng thời bảo đảm chất lượng dịch vụ, khả năng tiếp cận và sự an toàn trong suốt hành trình mua sắm.

Mất an toàn còn dẫn đến nguy cơ suy giảm niềm tin của khách hàng quốc tế

Bạo loạn tại Pháp cho thấy ngay cả những thương hiệu có lịch sử lâu đời và tiềm lực tài chính lớn cũng không miễn nhiễm trước bất ổn xã hội. Với doanh nghiệp, khả năng chống chịu không chỉ nằm ở việc bảo vệ tài sản, mà còn ở cách giữ an toàn cho nhân viên, duy trì hoạt động, giao tiếp với công chúng và bảo vệ niềm tin khách hàng.

Trong ngành thời trang xa xỉ, nơi hình ảnh và trải nghiệm góp phần quyết định giá trị sản phẩm, một tủ kính vỡ có thể được thay mới. Nhưng để khôi phục sức hấp dẫn của cả một điểm đến mua sắm, doanh nghiệp và chính quyền cần nhiều hơn những biện pháp bảo vệ trước mắt.