1/4 học sinh trung học Hàn Quốc ngủ dưới 5 tiếng mỗi đêm

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Theo kết quả nghiên cứu do Viện Chính sách Thanh niên Quốc gia Hàn Quốc công bố hôm 13.11, trung bình 27,3% học sinh trung học tại nước này ngủ dưới 5 tiếng mỗi đêm trong các ngày trong tuần, trong khi tỷ lệ ngủ dưới 6 tiếng lên tới 59,1%. Nghiên cứu được thực hiện dựa trên phản hồi của 54.170 học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông trên cả nước.

Kết quả cho thấy thời lượng ngủ càng ngắn, các vấn đề về sức khỏe tinh thần càng phổ biến. Trong nhóm học sinh ngủ dưới 5 tiếng mỗi đêm, 33,4% cho biết từng trải qua tình trạng trầm cảm, cao hơn đáng kể so với tỷ lệ 18,9% ở nhóm ngủ từ 8 tiếng trở lên. Chênh lệch giữa hai nhóm là 14,5 điểm phần trăm.

Tình trạng căng thẳng cũng phổ biến gần gấp đôi ở nhóm thiếu ngủ. Có tới 57,9% học sinh ngủ dưới 5 tiếng cho biết thường xuyên cảm thấy căng thẳng, trong khi tỷ lệ này ở nhóm ngủ ít nhất 8 tiếng là 29,2%.

Sự khác biệt còn thể hiện ở tỷ lệ học sinh từng có hành vi tự tử. Trong nhóm ngủ dưới 5 tiếng, tỷ lệ này là 3,9%, cao gấp đôi mức 1,9% ở nhóm ngủ từ 8 tiếng trở lên.

Thời lượng ngủ của học sinh giảm rõ rệt khi các em bước vào bậc trung học phổ thông, giai đoạn khối lượng học tập và áp lực chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh đại học thường gia tăng.

Cụ thể, thời gian ngủ trung bình trong tuần giảm từ 6,4 tiếng ở năm cuối cấp trung học cơ sở xuống còn 5,6 tiếng ở năm đầu trung học phổ thông, tức giảm 48 phút chỉ sau một năm.

Tình trạng này tiếp tục kéo dài trong hai năm cuối cấp. Học sinh lớp 11 và lớp 12 tại Hàn Quốc chỉ ngủ trung bình 5,6 tiếng mỗi đêm trong các ngày trong tuần.