1.398 thí sinh bước vào Vòng 2 Kỳ thi tuyển dụng công chức tỉnh Sơn La năm 2026

Kiểm tra an ninh trước khi vào phòng thi.

Bước vào Vòng 2 kỳ thi tuyển dụng công chức tỉnh Sơn La năm 2026 có 1.398 thí sinh đã vượt qua Vòng 1 (kiểm tra kiến thức, năng lực chung). Kỳ thi diễn ra trong hai ngày 7 và 8/11/2026, được chia thành 7 ca thi.

Nhằm bảo đảm tính công khai, minh bạch và chính xác, môn nghiệp vụ chuyên ngành tại Vòng 2 tiếp tục được tổ chức theo hình thức trắc nghiệm trên máy vi tính. Trong thời gian 120 phút, mỗi thí sinh thực hiện bài thi gồm 80 câu hỏi. Ngay sau khi kết thúc thời gian làm bài, hệ thống phần mềm tự động chấm điểm và hiển thị kết quả trực tiếp trên màn hình máy tính, giúp thí sinh biết ngay điểm số của mình; kết quả thi không thực hiện phúc khảo.

Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh động viên các thí sinh tại phòng chờ.

Trực tiếp kiểm tra tại các phòng thi trong ca thi đầu tiên sáng 7/11, đồng chí Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh đã động viên các thí sinh giữ bình tĩnh, tự tin, vận dụng tốt kiến thức chuyên môn để hoàn thành bài thi với kết quả cao nhất. Đồng chí ghi nhận sự phối hợp chặt chẽ giữa Sở Nội vụ, Trường Cao đẳng Sơn La, Công an tỉnh và ngành Điện lực trong bảo đảm an toàn hệ thống máy chủ, an ninh trật tự và cung cấp điện thông suốt phục vụ kỳ thi.

Kỳ thi năm nay ghi nhận số lượng thí sinh dự tuyển lớn, mức độ cạnh tranh cao ở nhiều vị trí việc làm. Riêng ca thi đầu tiên có 205 thí sinh tại 10 phòng thi, trong đó 194 thí sinh dự thi các nhóm ngành Tài chính - Kế hoạch, Văn thư và Y tế. Một số vị trí thu hút đông thí sinh đăng ký dự tuyển như: chuyên viên quản lý tài chính, ngân sách thuộc Sở Tài chính có 24 thí sinh dự thi; chuyên viên quản lý đầu tư thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường có 16 thí sinh.

Các thí sinh làm bài thi trắc nghiệm trên máy tính.

Ở tuyến cơ sở, chủ trương kiện toàn đội ngũ công chức cấp xã cũng thu hút đông thí sinh dự tuyển. Tại các xã Chiềng Sại, Mường Hung, Mường Lầm, Thuận Châu và Mai Sơn, mỗi đơn vị đều ghi nhận từ 8 đến 15 thí sinh bước vào Vòng 2.

Đáng chú ý, việc số hóa toàn diện quy trình thi tuyển, công khai thông tin trên môi trường mạng đã tạo điều kiện thuận lợi, thu hút nhiều thí sinh ngoài tỉnh tham gia. Qua đó, góp phần mở rộng nguồn tuyển, bảo đảm tính công khai, minh bạch và cạnh tranh trong tuyển dụng, giúp tỉnh Sơn La lựa chọn đội ngũ công chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.