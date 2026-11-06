1.342 đảng viên ở Hà Tĩnh được tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng

Theo Quyết định số 427-QĐ/TU, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh quyết định tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng đợt 7/11/2026 cho 1.338 đảng viên. Trong đó, 1.324 đảng viên được tặng Huy hiệu Đảng và 14 đảng viên được truy tặng.

Đảng ủy xã Hương Phố tổ chức trao Huy hiệu Đảng đợt 7/11/2026 cho 17 đảng viên từ 30 đến 60 năm tuổi Đảng.

Cụ thể, có 3 đảng viên được tặng Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng; 3 đảng viên được tặng Huy hiệu 70 năm; 27 đảng viên được tặng Huy hiệu 65 năm; 272 đảng viên được tặng Huy hiệu 60 năm; 105 đảng viên được tặng Huy hiệu 55 năm; 101 đảng viên được tặng Huy hiệu 50 năm; 220 đảng viên được tặng Huy hiệu 45 năm; 220 đảng viên được tặng Huy hiệu 40 năm; 60 đảng viên được tặng Huy hiệu 35 năm và 313 đảng viên được tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Đối với 14 trường hợp truy tặng, có 1 đảng viên được truy tặng Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng; 4 đảng viên Huy hiệu 60 năm; 1 đảng viên Huy hiệu 55 năm; 2 đảng viên Huy hiệu 45 năm; 2 đảng viên Huy hiệu 40 năm; 3 đảng viên Huy hiệu 35 năm và 1 đảng viên Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Cùng với đó, trong dịp này, Hà Tĩnh vinh dự có 4 đảng viên được Ban Bí thư quyết định tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng.

Đảng ủy xã Mai Phụ tổ chức trao tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng đợt 7/11/2026 cho 21 đảng viên từ 30 đến 60 năm tuổi Đảng (﻿Ảnh: Trang thông tin xã Mai Phụ).

Việc trao tặng Huy hiệu Đảng là sự ghi nhận của Đảng đối với quá trình cống hiến, rèn luyện và giữ gìn phẩm chất của người đảng viên; đồng thời thể hiện sự trân trọng đối với những đóng góp của các thế hệ đảng viên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đây cũng là dịp giáo dục truyền thống cách mạng, góp phần bồi đắp niềm tự hào, ý thức trách nhiệm và tinh thần nêu gương trong cán bộ, đảng viên, nhất là thế hệ trẻ.