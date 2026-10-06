1.329 thí sinh tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 12

Kỳ thi được tổ chức tại 3 điểm gồm Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Trường THPT Quốc học Quy Nhơn, Trường THPT Trưng Vương với 58 phòng thi.

Thí sinh tham dự kỳ thi tại điểm thi Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (phường Quy Nhơn). Ảnh: Hồ Điểm

Thí sinh đăng ký dự thi 9 môn gồm: Toán (145 thí sinh), Vật lý (111 thí sinh), Hóa học (101 thí sinh), Sinh học (125 thí sinh), Tin học (112 thí sinh), Ngữ văn (250 thí sinh), Lịch sử (168 thí sinh), Địa lý (144 thí sinh) và Tiếng Anh (173 thí sinh).

Ngày 6-10, thí sinh thi viết các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh và thi lập trình trên máy vi tính môn Tin học, thời gian làm bài 180 phút. Ảnh: Hồ Điểm

Kỳ thi diễn ra trong 2 ngày (6 và 7-10). Ngày 6-10, thí sinh thi viết các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh và thi lập trình trên máy vi tính môn Tin học, thời gian làm bài 180 phút.

Ngày 7-10, các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học và Tin học tiếp tục thi 180 phút; riêng môn Tiếng Anh thi nói.

Kỳ thi nhằm đánh giá chất lượng công tác phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi tại các trường THPT; đồng thời tuyển chọn những học sinh có kết quả xuất sắc để tiếp tục bồi dưỡng, tham dự Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2026-2027.