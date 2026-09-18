1.265 cơ sở y tế triển khai bệnh án điện tử, mở rộng hệ sinh thái y tế số

Bệnh án điện tử mở đường kết nối dữ liệu y tế. (Ảnh minh họa)

Đến tháng 9/2026, cả nước có 1.265 cơ sở y tế triển khai bệnh án điện tử, đánh dấu bước mở rộng số hóa hồ sơ bệnh án và tạo nền tảng để ngành y tế từng bước kết nối dữ liệu phục vụ khám, chữa bệnh và quản lý.

Bộ Y tế yêu cầu các cơ sở khám, chữa bệnh tiếp tục rà soát thực trạng, xây dựng kế hoạch và bổ sung nguồn lực để hoàn thành triển khai bệnh án điện tử theo lộ trình. Mục tiêu không chỉ là thay thế hồ sơ giấy bằng dữ liệu trên môi trường số, mà còn hướng tới chuẩn hóa và kết nối thông tin giữa các cơ sở.

Dữ liệu được cập nhật và kết nối có thể hỗ trợ cơ quan quản lý theo dõi hoạt động khám, chữa bệnh, phục vụ giám định chi phí khám, chữa bệnh Bảo hiểm y tế, qua đó nâng cao hiệu quả quản lý quỹ và góp phần bảo đảm quyền lợi của người tham gia.

Ở cấp độ người dân, chuyển đổi số y tế được định hướng gắn với hồ sơ sức khỏe điện tử, quản lý sức khỏe toàn dân và tư vấn khám, chữa bệnh từ xa. Trong chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035, Bộ Y tế định hướng quản lý hồ sơ sức khỏe thông qua Nền tảng Trạm Y tế xã và cung cấp dịch vụ tư vấn thông qua Nền tảng Hỗ trợ tư vấn khám, chữa bệnh từ xa.

Trung tâm Thông tin y tế Quốc gia được giao xây dựng, triển khai hai nền tảng này và bảo đảm hoạt động thống nhất trên phạm vi toàn quốc. Cùng với đó, mô hình bác sỹ gia đình được gắn với hồ sơ sức khỏe điện tử, quản lý sức khỏe toàn dân và tư vấn từ xa. Các cơ sở y tế cũng từng bước ứng dụng thiết bị thông minh, thiết bị theo dõi sức khỏe từ xa để thu thập, cập nhật chỉ số sức khỏe.

Phạm vi số hóa cũng được mở rộng tới các điểm tiếp xúc thường xuyên với người dân. Hệ thống nhà thuốc và Tiêm chủng Long Châu đang tham gia mô hình Trạm Công dân số, hướng tới hỗ trợ kiểm tra một số chỉ số sức khỏe cơ bản, tư vấn sức khỏe và cung cấp các tiện ích y tế. Doanh nghiệp này trước đó đã tích hợp một số tiện ích trên VNeID và ứng dụng dữ liệu dân cư trong cung cấp dịch vụ.

Tuy nhiên, cùng với mở rộng quy mô, ngành y tế phải giải quyết các yêu cầu về chuẩn hóa, chất lượng dữ liệu, an toàn thông tin, quyền riêng tư và khả năng kết nối giữa các hệ thống. Bộ Y tế yêu cầu người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trực tiếp chịu trách nhiệm triển khai bệnh án điện tử, ưu tiên nguồn lực và coi đây là nhiệm vụ trọng tâm tại cơ sở khám, chữa bệnh.