Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2027 tại Tuyên Quang đang được triển khai đồng bộ, chặt chẽ, đúng quy định.

Xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đã chủ động tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo; phối hợp với các sở, ngành, địa phương triển khai các khâu, các bước trong quy trình tuyển quân.

Đặc biệt, trong điều kiện vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, vai trò của cấp ủy, chính quyền và Ban CHQS cấp xã được chú trọng nhằm bảo đảm công tác tuyển quân không bị gián đoạn, bỏ sót nguồn.

Công tác đăng ký, quản lý công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự được tăng cường thông qua phối hợp giữa cơ quan quân sự, công an và chính quyền cơ sở, kết hợp khai thác dữ liệu dân cư. Qua rà soát, toàn tỉnh có 15.305 công dân đủ 17 tuổi và 61.040 công dân trong độ tuổi từ 18 đến 27. Đây là nguồn dữ liệu quan trọng phục vụ xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyển quân.

Cùng với đó, tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành; công khai danh sách công dân thuộc diện tạm hoãn, miễn gọi nhập ngũ theo quy định, bảo đảm dân chủ, công bằng, minh bạch.

Các tân binh Tuyên Quang lên đường nhập ngũ. Ảnh BCHQS tỉnh Tuyên Quang

1.250 thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ

Theo kết quả sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự, từ ngày 15/9 đến hết ngày 30/10/2026, toàn tỉnh có 20.704 công dân tham gia sơ tuyển.

Đáng chú ý, có 1.250 công dân viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Kết quả này cho thấy tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác và mong muốn được rèn luyện, cống hiến của đông đảo thanh niên địa phương. Đây cũng là tín hiệu tích cực từ công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, nâng cao nhận thức về nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.

Trên cơ sở kết quả sơ tuyển, Bộ CHQS tỉnh phối hợp với Sở Y tế thành lập 17 đoàn khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân, tổ chức khám theo quy định.

Tính đến ngày 25/11/2026, toàn tỉnh đã triển khai khám tuyển tại 16/124 xã, phường, với 1.244 công dân tham gia. Kết quả phân loại gồm 139 công dân sức khỏe loại 1, 165 công dân loại 2, 230 công dân loại 3 và 710 công dân thuộc các nhóm sức khỏe loại 4, 5, 6.

Công tác khám tuyển đang tiếp tục được triển khai tại các địa phương còn lại. Các cơ quan chức năng tập trung kiểm tra, đối chiếu hồ sơ, kết quả khám sức khỏe, bảo đảm việc đánh giá, phân loại công dân khách quan, chính xác, đúng tiêu chuẩn.

Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang phối hợp với các cơ quan, đơn vị chuẩn bị chu đáo các điều kiện tổ chức lễ giao, nhận quân

Phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân

Thời gian tới, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục phối hợp với các sở, ngành, địa phương đẩy nhanh tiến độ khám sức khỏe, quản lý chặt chẽ hồ sơ và kết quả tuyển chọn; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Một trong những yêu cầu trọng tâm là bảo đảm công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ được thực hiện công khai, dân chủ, công bằng, đúng pháp luật; kiên quyết phòng ngừa, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm, không để xảy ra tình trạng tiêu cực hoặc thiếu khách quan trong tuyển quân.

Cùng với đó, tỉnh tiếp tục đổi mới tuyên truyền theo hướng thiết thực, phù hợp với từng địa bàn, từng đối tượng; phát huy vai trò của Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh, người có uy tín trong cộng đồng và các tổ chức chính trị - xã hội trong vận động thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Công tác chính sách hậu phương Quân đội cũng được quan tâm, nhất là việc thăm hỏi, động viên thanh niên có hoàn cảnh khó khăn trước khi lên đường nhập ngũ; thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với quân nhân và gia đình. Đồng thời, chú trọng tư vấn, hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho quân nhân sau khi hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương.

Bộ CHQS tỉnh cũng phối hợp với các cơ quan, đơn vị chuẩn bị chu đáo các điều kiện tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2027 trang trọng, an toàn, tiết kiệm, tạo khí thế phấn khởi, thực sự trở thành ngày hội của tuổi trẻ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng và tinh thần trách nhiệm của thanh niên, Tuyên Quang quyết tâm hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2027, bảo đảm chất lượng, đúng quy định, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.