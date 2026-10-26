1.200 học sinh Trường THPT Nguyễn Thái Bình cùng khám phá 'Bí mật tuổi chúng mình'

Sáng 26-10, chuỗi chương trình “Bí mật tuổi chúng mình” 2026 khép lại ở “trạm cuối” là Trường THPT Nguyễn Thái Bình, phường Tân Hòa, TPHCM, với sự tham dự của 1.200 học sinh.

Tiến sĩ tâm lý Tô Nhi A giải mã cảm xúc tuổi mới lớn trong chương trình. Ảnh: DIỆU HIỀN

Qua phần dẫn dắt duyên dáng, sinh động, có định hướng nhẹ nhàng của tiến sĩ tâm lý Tô Nhi A (Trường ĐH Luật TPHCM), những đề tài nhạy cảm tuổi vị thành niên được mổ xẻ thẳng thắn, trực diện.

Bác sĩ CKII Bùi Thị Kim Thảo đưa ra nhiều tình huống thực tế để học sinh thảo luận. Ảnh: DIỆU HIỀN

Tại chương trình, sau khi cung cấp kiến thức cơ bản về tâm sinh lý lứa tuổi và sức khỏe sinh sản, Bác sĩ CKII Bùi Thị Kim Thảo (Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM) trắc nghiệm tương tác với học sinh, giúp các em nhận diện và đính chính những quan niệm chưa chính xác về khả năng mang thai và các biện pháp tránh thai.

Học sinh trả lời câu hỏi của BS CKII Bùi Thị Kim Thảo về sức khỏe tuổi vị thành niên. Ảnh: DIỆU HIỀN

Bác sĩ CKII Kim Thảo chia sẻ: "Nếu gặp tình huống ngoài dự định, các em hãy sớm tìm kiếm sự hỗ trợ từ người lớn đáng tin cậy hoặc chuyên gia y tế, đồng thời tránh tự ý dùng thuốc hay làm theo hướng dẫn trên mạng. Thông tin sức khỏe cá nhân của các em sẽ được tôn trọng và bảo mật theo quy định. Điều đáng lo nhất là im lặng, tự xoay xở một mình".

Cô Đoàn Thị Thu Hoài, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Thái Bình cùng ca sĩ Đặng Hồng Hải tại chương trình. Ảnh: DIỆU HIỀN

Cô Đoàn Thị Thu Hoài, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Thái Bình cho biết, nhà trường thường xuyên có hoạt động tư vấn nhưng đây là chương trình đầu tiên có chủ đề về tâm sinh lý, sức khỏe sinh sản, bí mật tuổi mới lớn nên giáo viên và học sinh đều rất háo hức chờ mong.

“Chương trình thực sự ý nghĩa. Tôi tâm đắc với phần chia sẻ của Tiến sĩ Tô Nhi A về cảm xúc tuổi mới lớn và cách giải đáp thấu đáo thắc mắc của học sinh. Nội dung của Bác sĩ CKII Kim Thảo giúp các em cởi mở hơn, nâng cao hiểu biết về sức khỏe sinh sản tuổi vị thành niên”, cô Thu Hoài bày tỏ.

Sinh nhật đáng nhớ của ca sĩ Đặng Hồng Hải với "Bí mật tuổi chúng mình" 2026. Ảnh: DIỆU HIỀN

Không khí sân trường sôi động khi ca sĩ Đặng Hồng Hải xuất hiện mang đến những ca khúc đặc sắc nhất. Đặc biệt, chương trình diễn ra đúng vào sinh nhật của anh nên chương trình dành tặng món quà bất ngờ - chiếc bánh kem xinh xinh và bài ca Chúc mừng sinh nhật do cả trường hòa giọng.

“Bí mật tuổi chúng mình” là chương trình giao lưu tư vấn học đường do ấn phẩm Mực Tím (thuộc Báo Sài Gòn Giải Phóng) phối hợp Công ty Bayer Việt Nam tổ chức, Công ty Cổ phần dược phẩm Pharmacity tài trợ quà tặng. Chương trình năm nay đã được tổ chức thành công tại Trường Trung học Thực hành - Đại học Sư phạm TPHCM, Trường THPT Võ Văn Kiệt, Trường THPT Nguyễn Hiền (TPHCM).