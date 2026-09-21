1.200 học sinh tham gia ngoại khóa về an toàn giao thông

Chương trình có sự tham gia của khoảng 1.200 học sinh. Tại chương trình, học sinh được nghe đại diện nhà trường và lực lượng Cảnh sát giao thông trao đổi về an toàn giao thông; thực hiện bài kiểm tra kiến thức trước và sau tập huấn; đồng thời, được hướng dẫn các nội dung về kỹ năng tham gia giao thông an toàn phù hợp với lứa tuổi học sinh.

Học sinh trả lời câu hỏi qua đó kiểm tra được kiến thức của bản thân về an toàn giao thông

Học sinh còn được trải nghiệm lái xe an toàn trên mô hình RT, qua đó có thêm cơ hội thực hành và hình dung trực quan những tình huống thường gặp khi tham gia giao thông.

Dịp này, Honda Mitexco Mỹ Tho trao tặng nhà trường một số nón bảo hiểm và áo mưa nhằm hỗ trợ công tác tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông trong học sinh.