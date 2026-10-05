1,2 triệu lọ C sủi giả có chứa chất bảo quản vượt 20 lần mức cho phép được bán qua TikTok Shop, Shopee

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Kết quả kiểm nghiệm cho thấy một số sản phẩm không có thành phần rau má, vitamin B1, B3, B6 như công bố. Đáng chú ý, có lô sản phẩm chứa natri benzoat vượt hơn 20 lần mức cho phép, có thể gây rối loạn tăng động, giảm chú ý ở trẻ em.

Các sản phẩm từ cơ sở này được đưa lên TikTok Shop, Shopee và nhiều kênh tiêu thụ khác. Theo thống kê, đã có khoảng 1,2 triệu lọ C sủi được bán ra thị trường.

Hiện cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 đối tượng để điều tra về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”, đồng thời khẩn trương thu hồi các sản phẩm đã bán ra thị trường.

VTV24