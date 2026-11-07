1.134 đảng viên được tặng, truy tặng huy hiệu Đảng dịp 7/11

Đặc biệt, Đảng bộ tỉnh có đảng viên Phạm Văn Nhất, sinh hoạt tại Chi bộ thôn Đại Lịch, Đảng bộ xã Chấn Thịnh vinh dự được Ban Bí thư tặng Huy hiệu 80 năm tuổi đảng.

Đảng bộ phường Lào Cai trao Huy hiệu Đảng cho đảng viên.

Dịp này, Tỉnh ủy tặng Huy hiệu Đảng cho 1.115 đảng viên và truy tặng Huy hiệu Đảng cho 19 đảng viên.

Cụ thể, Tỉnh ủy tặng Huy hiệu Đảng cho 1 đảng viên 70 năm tuổi đảng; tặng Huy hiệu Đảng cho 12 đảng viên 65 năm tuổi đảng, 65 đảng viên 60 năm tuổi đảng, 20 đảng viên 55 năm tuổi đảng, 28 đảng viên 50 năm tuổi đảng, 110 đảng viên 45 năm tuổi đảng, 381 đảng viên 40 năm tuổi đảng, 149 đảng viên 35 năm tuổi đảng và 349 đảng viên 30 năm tuổi đảng.

19 đảng viên được truy tặng Huy hiệu Đảng, gồm: 1 đảng viên 65 năm tuổi đảng, 3 đảng viên 60 năm tuổi đảng, 2 đảng viên 55 năm tuổi đảng, 5 đảng viên 45 năm tuổi đảng, 5 đảng viên 40 năm tuổi đảng, 1 đảng viên 35 năm tuổi đảng và 2 đảng viên 30 năm tuổi đảng.

Đảng bộ xã Bảo Thắng trao Huy hiệu Đảng cho đảng viên.

Việc trao tặng và truy tặng Huy hiệu Đảng hằng năm là sự ghi nhận những đóng góp, cống hiến của đội ngũ đảng viên trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Đồng thời nhân thêm niềm vinh dự, tự hào của bản thân các đảng viên, gia đình và đảng bộ nơi đảng viên sinh hoạt, góp phần tô thắm thêm truyền thống 96 năm xây dựng và phát triển của Đảng.