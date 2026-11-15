1.113 nhà giáo trẻ TP.HCM được vinh danh

Năm 2026, ban tổ chức tiếp nhận 1.645 hồ sơ giới thiệu từ 158 đơn vị, 349 trường học.

Qua quá trình xét chọn, Thành đoàn quyết định tuyên dương 1.113 “Nhà giáo trẻ tiêu biểu TP.HCM” năm 2026, gồm: 228 nhà giáo thuộc khối mầm non, 738 nhà giáo thuộc khối tiểu học và trung học cơ sở, 81 nhà giáo thuộc khối trung học phổ thông, 66 nhà giáo thuộc khối đại học và cao đẳng.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường phát biểu tại chương trình.

Đây là những điển hình tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, sở hữu nhiều sáng kiến, giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy; đồng thời tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng.

Tại chương trình, có 193 “Nhà giáo trẻ tiêu biểu TP.HCM” đạt danh hiệu 2 lần liên tục được trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND TP.HCM.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường chúc mừng các nhà giáo trẻ tiêu biểu TP.HCM, đồng thời mong muốn đội ngũ nhà giáo trẻ tiêu biểu của thành phố tiếp tục là những tấm gương mẫu mực, giữ gìn phẩm chất và đạo đức nghề nghiệp, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, tiên phong đổi mới phương pháp giảng dạy, ứng dụng hiệu quả và phù hợp khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo.

Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Sinh Nhật Tân và Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường cùng các đại biểu trao Bằng khen đến nhà giáo trẻ tiêu biểu đạt danh hiệu 2 lần liên tục. Ảnh: Việt Dũng.

Theo ông Nguyễn Mạnh Cường, các thầy cô cần lấy sự tiến bộ của người học làm thước đo, lấy tình yêu nghề làm động lực để tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ tinh thần sáng tạo, cống hiến và những giá trị tốt đẹp của nghề giáo.

Lãnh đạo TP.HCM đề nghị Ban Thường vụ Thành đoàn tiếp tục nâng cao chất lượng danh hiệu “Nhà giáo trẻ tiêu biểu”; không chỉ dừng lại ở việc phát hiện, tuyên dương mà phải thực sự trở thành môi trường bồi dưỡng, kết nối và phát huy đội ngũ nhà giáo trẻ, chú trọng nhân rộng các mô hình, sáng kiến hiệu quả, phát huy vai trò của nhà giáo trẻ trong công tác Đoàn - Hội - Đội.

Ngành giáo dục và đào tạo, cấp ủy, chính quyền, ban giám hiệu các cơ sở giáo dục trên địa bàn TP.HCM tiếp tục cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị trong việc tăng cường quan tâm xây dựng môi trường giáo dục nhân văn, khuyến khích đổi mới sáng tạo, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, tạo điều kiện để đội ngũ nhà giáo yên tâm công tác, gắn bó với sự nghiệp “trồng người”.

Nhà giáo trẻ chụp hình lưu niệm tại chương trình.

“Chăm lo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo trẻ không chỉ là trách nhiệm của ngành giáo dục mà còn là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị, của toàn xã hội vì sự phát triển bền vững của thành phố và đất nước”, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường bày tỏ.

Lần thứ hai được vinh danh Nhà giáo trẻ tiêu biểu TP.HCM, thầy Lê Duy Tân, giảng viên Trường Đại học Quốc tế – Đại học Quốc gia TP.HCM bày tỏ niềm vinh dự, tự hào, đồng thời nhấn mạnh đây là dấu mốc đáng nhớ trong hành trình công tác, thể hiện sự ghi nhận cho những nỗ lực, sự đồng hành của lãnh đạo nhà trường, đồng nghiệp và các thế hệ sinh viên.

Chia sẻ về vai trò của nhà giáo trẻ trong bối cảnh mới, thầy Lê Duy Tân cho rằng, đội ngũ giảng viên cần tiên phong tiếp cận, ứng dụng công nghệ, đồng thời định hướng học sinh, sinh viên sử dụng công nghệ hiệu quả, đúng mục đích.

Lãnh đạo TP.HCM chụp hình lưu niệm cùng các nhà giáo trẻ tiêu biểu.

Bên cạnh việc thực hiện tốt ba nhiệm vụ trọng tâm gồm giảng dạy, nghiên cứu khoa học và cống hiến cho cộng đồng, mỗi giảng viên cần không ngừng học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn, rèn luyện bản thân và tu dưỡng đạo đức để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của nghề giáo.

Trước đó, các đại biểu và nhà giáo trẻ tiêu biểu tham gia nghi thức dâng hoa, báo công lên Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (Phố đi bộ Nguyễn Huệ).

Chương trình tuyên dương “Nhà giáo trẻ tiêu biểu TP.HCM” do Thành đoàn TP.HCM phát động từ năm 2008.