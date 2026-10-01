1/10 - Ngày Cà phê Quốc tế: Hành trình từ hạt cà phê đến ly cà phê mỗi ngày

Trước khi có ngày kỷ niệm chung trên toàn cầu, nhiều quốc gia và tổ chức đã có những ngày dành riêng cho cà phê vào các thời điểm khác nhau.

International Coffee Organization (ICO) và các nước thành viên thống nhất ngày 1/10 làm ngày Cà phê Quốc tế, tổ chức chính thức đầu tiên diễn ra vào năm 2015 tại Milan, Italy.

Từ đó, ngày này trở thành dịp để ngành cà phê và những người yêu thích thức uống này cùng nói về văn hóa, sản xuất và những người đứng phía sau mỗi ly cà phê.

1/10 là một ngày dành cho những người yêu cà phê. Ảnh: CNN

Nhưng câu chuyện của ngày 1/10 không chỉ xoay quanh việc thưởng thức một tách cà phê. Liên Hợp Quốc nhấn mạnh rằng hành trình của cà phê bắt đầu rất xa bàn ăn, từ đất, cây trồng, người nông dân cho đến quá trình thu hoạch, chế biến, vận chuyển, rang xay và cuối cùng mới đến quán cà phê hoặc căn bếp của người tiêu dùng.

Theo Liên Hợp Quốc, có đến khoảng 25 triệu hộ gia đình trên thế giới tham gia sản xuất cà phê và phần lớn cà phê toàn cầu được sản xuất tại các nước đang phát triển.

Cà phê cũng là một trong những mặt hàng nhiệt đới được giao dịch nhiều nhất thế giới. Brazil, Việt Nam và Colombia nằm trong nhóm những quốc gia sản xuất cà phê lớn, trong khi Liên minh châu Âu và Mỹ là những thị trường nhập khẩu và tiêu thụ lớn.

Vì vậy, đằng sau một ly cà phê tưởng chừng rất đơn giản là cả một chuỗi giá trị trải dài qua nhiều quốc gia và cộng đồng.

Ảnh: CNN

Một vấn đề khác được nhắc đến trong Ngày Cà phê Quốc tế năm nay là những thách thức mà người trồng cà phê đang đối mặt. Biến đổi khí hậu, thời tiết cực đoan, sâu bệnh, chi phí sản xuất và biến động thị trường có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sản lượng cũng như thu nhập của người nông dân.

Liên Hợp Quốc cho rằng việc xây dựng một ngành cà phê bền vững cần quan tâm đồng thời đến sinh kế của người sản xuất, điều kiện lao động, môi trường và khả năng thích ứng với khí hậu.

Ảnh: CNN

Ảnh: CNN

Cà phê không chỉ là một loại đồ uống giúp nhiều người bắt đầu ngày mới, nó còn gắn với những cuộc trò chuyện, những quán nhỏ trong thành phố, văn hóa thưởng thức của từng quốc gia và sinh kế của những cộng đồng cách nơi người uống hàng nghìn kilomet.

Ngày 1/10 năm nay vì thế là dịp để nâng một tách cà phê lên theo một cách khác: không chỉ thưởng thức hương vị quen thuộc, mà còn nhớ đến hành trình dài của những hạt cà phê trước khi chúng xuất hiện trong chiếc cốc trên bàn.