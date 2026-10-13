1,1 triệu doanh nghiệp đóng góp hơn 60% GDP, tạo 17,6 triệu việc làm

Trong năm đầu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2026-2030, Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, chuyển mạnh sang tư duy kiến tạo, phục vụ doanh nghiệp.

Theo báo cáo công tác tháng 9 và 9 tháng năm 2026, từ tháng 4 đến nay, cơ quan chức năng đã bãi bỏ 56 ngành, nghề kinh doanh có điều kiện; cắt giảm 945 thủ tục hành chính và 1.754 điều kiện kinh doanh.

Các giải pháp này giúp giảm 53% thời gian, 55% chi phí tuân thủ, tương đương khoảng 23.000 tỷ đồng mỗi năm, tạo dư địa thúc đẩy sản xuất, kinh doanh.