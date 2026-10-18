1.082 học sinh Đà Nẵng tham dự kỳ thi Olympic Trí tuệ nhân tạo Quốc gia 2026

Ban tổ chức đến kiểm tra, động viên các thí sinh tham dự kỳ thi. Ảnh: TRỌNG HUY

Kỳ thi do Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Khoa học và Công nghệ, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Đà Nẵng phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Viện Nghiên cứu Đổi mới sáng tạo và Kiểm định chất lượng tổ chức.

Thí sinh thực hiện bài thi trắc nghiệm trên giấy trong 120 phút, với đề thi song ngữ Việt - Anh, nhằm đánh giá kiến thức nền tảng, tư duy logic và khả năng giải quyết vấn đề trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI).

Các thí sinh Đà Nẵng tham dự kỳ thi. Ảnh: TRỌNG HUY

Kỳ thi dành cho học sinh THCS và THPT, thu hút gần 3.000 thí sinh đến từ 17 tỉnh, thành phố trên cả nước đăng ký tham gia. Trong đó, Đà Nẵng là địa phương có số lượng thí sinh tham gia đông nhất, với 1.082 em.

Sau vòng sơ khảo, 100 thí sinh có tổng điểm cao nhất sẽ được lựa chọn tham dự vòng chung kết quốc gia, dự kiến tổ chức vào tháng 1/2027 tại Hà Nội.