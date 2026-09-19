1.000 thiếu nhi phường Chi Lăng tham gia "Vui hội Trăng rằm"

Trao quà Trung thu cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn và trẻ khiếm khuyết trên địa bàn phường Chi Lăng.

Tối 19/9, Ban Chấp hành Đoàn phường Chi Lăng phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, các tổ chức chính trị - xã hội và nhà hảo tâm tổ chức chương trình Trung thu “Vui hội Trăng rằm - Chắp cánh ước mơ 2026” cho các em thiếu nhi trên địa bàn tại chùa Phi Lai (khóm Núi Voi, phường Chi Lăng).

Tham gia chương trình, các em nhỏ được trải nghiệm không gian gian hàng bánh dân gian, trái cây, chè truyền thống; tham gia viết thư pháp, chơi trò chơi dân gian và xem biểu diễn múa lân - rồng. Điểm nhấn của đêm hội là màn bắn pháo hoa và thả đèn trời phát sáng để các em gửi gắm những ước mơ, cầu nguyện hòa bình.

Dịp này, Ban Tổ chức đã trao 20 suất học bổng (trị giá 10 triệu đồng) cho học sinh vượt khó học giỏi và tặng 1.000 phần quà Trung thu cho các em thiếu nhi. Tổng kinh phí thực hiện chương trình 60 triệu đồng, do Tổ Đình Phi Lai, Trường Đại học Tôn Đức Thắng cùng các mạnh thường quân hỗ trợ.