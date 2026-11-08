1.000 người dân được trang bị kỹ năng lái xe an toàn và kiến thức pháp luật về trật tự an toàn giao thông
Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11, Công an xã Đại Xuyên chủ động phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông và Trường THPT Phú Xuyên B tổ chức chương trình tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về trật tự, an toàn giao thông (TTATGT), hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn cho hơn 1.000 giáo viên, học sinh nhà trường cùng cán bộ, đoàn viên thanh niên, người lao động trên địa bàn và lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở.
Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/1-000-nguoi-dan-duoc-trang-bi-ky-nang-lai-xe-an-toan-va-kien-thuc-phap-luat-ve-trat-tu-an-toan-giao-thong-10442446.html