1.000 người dân được trang bị kỹ năng lái xe an toàn và kiến thức pháp luật về trật tự an toàn giao thông

Tại thôn 4, xã Cát Tiên 2, tỉnh Lâm Đồng, nơi cuộc sống của người dân nhiều năm gắn bó với cây điều, một hướng đi mới đang dần mở ra từ mô hình dân vận khéo “Trồng cà phê dưới tán điều, nâng cao thu nhập trên cùng một diện tích”.