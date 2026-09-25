1.000 ha lúa hè thu bị ngập úng, xã Khánh Bình tính phương án hỗ trợ dân thu hoạch thủ công

Vụ lúa hè - thu năm nay, xã Khánh Bình xuống giống khoảng 6.000 ha. Đến nay, phần lớn diện tích đã được thu hoạch, còn lại khoảng 1.000 ha.

Mưa lớn kéo dài những ngày qua khiến mực nước trên các cánh đồng dâng cao. Dù địa phương vận hành cả 3 trạm bơm liên tục nhiều ngày, nước vẫn chưa rút.

Người dân xã Khánh Bình buộc bông lúa lại với nhau, hạn chế lúa đổ ngã.

Tại ấp Minh Hà, nước tràn bờ khiến nhiều diện tích lúa ST24, ST25 chuẩn bị thu hoạch bị đổ ngã. Một số trà lúa bị ngâm nước lâu ngày đã bắt đầu lên mọng, nguy cơ thiệt hại ngày càng tăng.

Đứng nhìn ruộng lúa OM18 đang chìm trong nước, ông Lê Văn Can, ấp Minh Hà, cho biết, hai ngày qua, vợ chồng ông phải dầm mình dưới nước, buộc từng chùm lúa để hạn chế bông lúa bị ngâm nước, úng thối, tuy nhiên đây chỉ là giải pháp tạm thời, bởi nếu mưa tiếp tục kéo dài, lúa có thể hư hỏng hoàn toàn.

Không chỉ lo năng suất giảm, người trồng lúa còn đối mặt nguy cơ khó tiêu thụ. Ông Vũ Đăng Khoa, ấp Minh Hà, chia sẻ: "Diện tích lúa của gia đình bị ngập, tôi rất lo, vì lúa ngâm nước nhiều ngày sẽ ảnh hưởng chất lượng hạt gạo, vỏ trấu và hạt có thể sẫm màu, đen bụng, khiến việc tìm thương lái thu mua gặp khó khăn".

Ông Đặng Chí Nguyễn, Chủ tịch UBND xã Khánh Bình (bên trái), trực tiếp ra đồng kiểm tra tình hình ngập úng, tìm giải pháp cứu lúa cho người dân.

Theo ông Đặng Chí Nguyễn, Chủ tịch UBND xã Khánh Bình, toàn bộ 1.000 ha lúa chưa thu hoạch bị ngập sâu, nhưng nền đất sình lún, máy gặt đập liên hợp không thể vào đồng thu hoạch.

Trước tình hình này, UBND xã Khánh Bình đang rà soát, thống kê số hộ cần hỗ trợ để huy động lực lượng dân quân tự vệ phối hợp các đoàn thể địa phương giúp người dân cắt lúa bằng tay. Trường hợp lực lượng tại chỗ không đáp ứng, địa phương sẽ đề xuất UBND tỉnh hỗ trợ thêm nhân lực.

“Chúng tôi đang khẩn trương rà soát, thống kê số lượng người dân cần hỗ trợ để bố trí lực lượng kịp thời. Mục tiêu là đẩy nhanh tiến độ thu hoạch, giảm thiểu thiệt hại kinh tế cho người dân”, ông Đặng Chí Nguyễn cho biết.

Ngập úng diện rộng không chỉ ảnh hưởng sản xuất lúa mà còn gây khó khăn cho sinh hoạt; nhiều khu vực người dân phải dùng xuồng di chuyển.

Cùng với hỗ trợ thu hoạch, UBND xã chỉ đạo các ấp thống kê cụ thể mức độ thiệt hại của từng hộ để làm cơ sở thực hiện chính sách hỗ trợ theo quy định.

Địa phương cũng chủ động liên hệ, làm cầu nối với thương lái, doanh nghiệp thu mua nông sản trong và ngoài tỉnh, nhằm tiêu thụ nhanh lượng lúa sau thu hoạch, giúp người dân sớm khôi phục sản xuất./.