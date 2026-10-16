04 định hướng phát triển trọng tâm của BSR

Người lao động BSR tại Nhà máy

Duy trì sản xuất, kinh doanh quy mô lớn

Theo chia sẻ của lãnh đạo BSR, 9 tháng đầu năm 2026, BSR tiếp tục duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh với quy mô lớn, đóng góp tích cực vào nguồn cung xăng dầu trong nước và ngân sách nhà nước. Sản lượng sản xuất của Tổng Công ty đạt khoảng 6,15 triệu tấn, sản lượng tiêu thụ đạt khoảng 6,08 triệu tấn. Tổng doanh thu hợp nhất đạt khoảng 164,53 nghìn tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước đạt khoảng 10,51 nghìn tỷ đồng và lợi nhuận vượt xa kế hoạch đề ra.

Kết quả trên cho thấy vai trò quan trọng của Nhà máy Lọc dầu Dung Quất trong chuỗi cung ứng năng lượng, đồng thời phản ánh năng lực tổ chức sản xuất và khai thác hiệu quả các cơ hội thị trường của BSR. Trong bối cảnh ngành năng lượng chịu ảnh hưởng từ những biến động khó lường của giá dầu, chênh lệch giá giữa các sản phẩm lọc dầu (crack spread), chi phí vận tải và tình hình địa chính trị, việc duy trì hoạt động ổn định, bảo đảm nguồn cung và kiểm soát hiệu quả kinh doanh tiếp tục là những ưu tiên xuyên suốt của Tổng Công ty.

Trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu liên tục biến động, BSR không chỉ thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh mà còn giữ vai trò quan trọng trong bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, an ninh quốc phòng. Việc duy trì vận hành ổn định Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, chủ động nguồn nguyên liệu và bảo đảm cung ứng xăng dầu cho thị trường trong nước góp phần nâng cao khả năng tự chủ năng lượng của Việt Nam. Đây cũng là cơ sở để BSR tiếp tục phát huy vai trò của doanh nghiệp lọc hóa dầu chủ lực, đồng hành cùng đất nước trước những biến động khó lường của thị trường quốc tế.

Ngày 15/10, tại TP.HCM, BSR đã tổ chức Hội thảo tiếp xúc nhà đầu tư, chia sẻ kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2026, cập nhật tiến độ các dự án trọng điểm và trao đổi về định hướng phát triển trong giai đoạn tới.

BSR tập trung vào 04 định hướng phát triển trọng tâm: Đẩy nhanh Dự án nâng cấp, mở rộng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất; Đa dạng hóa nguồn nguyên liệu và danh mục sản phẩm, ưu tiên các sản phẩm hóa dầu có giá trị gia tăng cao, nhiên liệu sinh học và sản phẩm xanh; Thúc đẩy chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và các giải pháp chuyển dịch năng lượng; Mở rộng hoạt động kinh doanh, dịch vụ kỹ thuật và hợp tác quốc tế.

Quản trị rủi ro nguyên liệu và tối ưu hóa vận hành

Trước những biến động của thị trường năng lượng, BSR xác định quản trị rủi ro nguyên liệu và tối ưu hóa vận hành là các yếu tố then chốt để duy trì hiệu quả sản xuất kinh doanh. Tổng Công ty đã cơ bản thu xếp nguồn dầu thô đến hết năm 2026; đồng thời, chủ động cân đối lượng tồn kho trong định mức và điều chỉnh kế hoạch nhập dầu phù hợp với nhu cầu chế biến.

Việc lựa chọn thời điểm nhập dầu và phối hợp giá nhập với tháng chế biến được chú trọng nhằm giảm thiểu rủi ro chênh lệch giá, hạn chế tác động bất lợi khi giá dầu điều chỉnh nhanh. Song song với đó, BSR duy trì các hợp đồng nguyên tắc dài hạn với những nhà cung cấp dầu thô trong nước, tăng cường hợp tác với các đối tác quốc tế và mở rộng danh mục dầu thô có khả năng chế biến tại Nhà máy.

Trước những diễn biến phức tạp tại Trung Đông và rủi ro đối với các tuyến vận tải quốc tế, BSR cũng chủ động điều chỉnh cơ cấu nguyên liệu theo hướng ưu tiên nguồn dầu trong nước. Theo phương án cập nhật tại tài liệu phục vụ hội thảo, tỷ trọng dầu thô Việt Nam dự kiến đạt khoảng 88%, thay cho cơ cấu dự kiến ban đầu khoảng 70% dầu trong nước và 30% dầu nhập khẩu. Đồng thời, Tổng Công ty tiếp tục mở rộng khả năng tiếp cận các nguồn dầu từ Tây Phi, Địa Trung Hải, Mỹ và Nam Mỹ, hướng đến đa dạng hóa nguồn cung và nâng cao tính linh hoạt trong dài hạn.

Về vận hành, Nhà máy lọc dầu Dung Quất đã được vận hành tối ưu ở mức công suất khả dụng. Bên cạnh đó, BSR chuyển trọng tâm sang tối ưu hóa chuỗi giá trị, xử lý các nút thắt kỹ thuật, nâng cao độ tin cậy của thiết bị và tối ưu cơ cấu nguyên liệu, sản phẩm. Định hướng này nhằm khai thác hiệu quả năng lực hiện hữu, thay vì chỉ tập trung gia tăng công suất bằng mọi giá.

Quang cảnh Hội thảo

Đẩy nhanh tiến độ triển khai Dự án Nâng cấp mở rộng Nhà máy

Một trong những nội dung trọng tâm được chia sẻ với các nhà đầu tư là tiến độ triển khai Dự án Nâng cấp mở rộng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất. Sau khi ký hợp đồng EPC ngày 9/7/2026, dự án đã chuyển sang giai đoạn triển khai thực hiện, với các công việc quản lý dự án, thiết kế, mua sắm và sơ tuyển nhà cung cấp cho những thiết bị có thời gian chế tạo dài được triển khai theo kế hoạch.

Tính đến đầu tháng 10/2026, công tác san lấp mặt bằng đạt khoảng 90%; BSR đang khẩn trương hoàn thiện các hạng mục còn lại, phấn đấu bàn giao toàn bộ mặt bằng cho nhà thầu EPC trong năm 2026. Công tác chuẩn bị kết nối các hạng mục của dự án trong kỳ bảo dưỡng tổng thể TA6 cũng được triển khai đồng thời nhằm giảm thời gian dừng máy riêng cho việc kết nối. Về nguồn vốn, năm 2025, BSR đã hoàn thành phương án tăng vốn điều lệ từ 31.000 tỷ đồng lên 50.000 tỷ đồng, tạo cơ sở bổ sung nguồn vốn chủ sở hữu phục vụ dự án.

Tổng Công ty đang tiếp tục đánh giá các phương án tài trợ, đàm phán với các ngân hàng và tổ chức tín dụng xuất khẩu để lựa chọn cấu trúc vốn phù hợp, cân đối giữa chi phí vốn, thời hạn vay và rủi ro lãi suất, tỷ giá. Theo kế hoạch cập nhật, BSR hướng tới hoàn tất các thủ tục thu xếp vốn, ký kết hợp đồng tín dụng và có thể giải ngân trong năm 2027.

Đối với Dự án Nâng cấp mở rộng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, việc hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ có ý nghĩa quan trọng nhằm bảo đảm tiến độ triển khai, nâng cao hiệu quả đầu tư và tạo điều kiện để dự án phát huy tối đa năng lực sau khi hoàn thành. BSR tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành và cơ quan có thẩm quyền để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến thủ tục đầu tư, đất đai, xây dựng và các điều kiện triển khai dự án. Đồng thời, Tổng Công ty quan tâm đến các cơ chế ưu đãi phù hợp với định hướng phát triển ngành công nghiệp lọc hóa dầu, qua đó củng cố năng lực cạnh tranh và bảo đảm hiệu quả hoạt động lâu dài.

BSR kỳ vọng việc hình thành Trung tâm Lọc hóa dầu Quốc gia tại Quảng Ngãi sẽ tạo động lực thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển hệ sinh thái công nghiệp lọc hóa dầu, hóa chất và các ngành công nghiệp phụ trợ. Các cơ chế ưu đãi phù hợp về đầu tư, đất đai, thuế, hạ tầng và nghiên cứu phát triển sẽ góp phần nâng cao sức hấp dẫn của trung tâm, khuyến khích doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị.

Mở rộng thị trường, từng bước chuyển dịch xanh

Bên cạnh hoạt động lọc dầu truyền thống, BSR đang triển khai chiến lược chuyển dịch theo hướng tích hợp lọc hóa dầu, năng lượng xanh và các sản phẩm có hàm lượng carbon thấp. Quan điểm xuyên suốt của Tổng Công ty là tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động hiện hữu để tạo nguồn lực cho các lĩnh vực mới, đồng thời lựa chọn dự án trên cơ sở hiệu quả kinh tế và mức độ phù hợp với lộ trình chính sách.

Trong lĩnh vực nhiên liệu sinh học, BSR đã thương mại hóa thành công xăng E10 RON95, với sản lượng lũy kế đạt khoảng 400.000 m³ tính đến hết tháng 9/2026. Cùng với đó, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã được khởi động trở lại từ tháng 1/2026 và hiện duy trì vận hành ổn định.

BSR đã sản xuất thành công các lô thử nghiệm thương mại nhiên liệu hàng không bền vững SAF, đạt chứng nhận ISCC EU vào tháng 6/2025; phát triển nhiên liệu hàng hải SMFO, đạt chứng nhận ISCC PLUS vào tháng 1/2026; và triển khai dầu diesel sinh học B5 từ tháng 8/2026.

Trong giai đoạn tới, BSR tiếp tục hoàn thiện hồ sơ đầu tư dự án Nhà máy sản xuất nhiên liệu hàng không bền vững (SAF), với công suất dự kiến 100.000 - 150.000 tấn/năm, phấn đấu đưa vào vận hành khoảng năm 2030. Song song đó, Tổng Công ty nghiên cứu khả năng sản xuất diesel tái tạo thông qua công nghệ đồng xử lý nguyên liệu tại phân xưởng LCO-HDT, từng bước đa dạng hóa danh mục sản phẩm nhiên liệu xanh. Đặc biệt, sau khi hoàn thành Dự án Nâng cấp, mở rộng, BSR định hướng gia tăng tỷ trọng sản phẩm hóa dầu, đẩy mạnh phát triển các sản phẩm propylene, polypropylene và nghiên cứu mở rộng đầu tư vào chuỗi giá trị lọc hóa dầu tích hợp, qua đó nâng cao giá trị gia tăng, năng lực cạnh tranh và tạo thêm động lực tăng trưởng dài hạn.

Theo định hướng chiến lược, trước năm 2030, hoạt động lọc dầu hiệu quả cao và chuỗi xăng sinh học E10 tiếp tục là những động lực lợi nhuận chủ yếu; các lĩnh vực hóa dầu và dịch vụ dự kiến đóng góp tăng dần. SAF và những sản phẩm năng lượng xanh khác được kỳ vọng tạo thêm động lực tăng trưởng trong giai đoạn sau năm 2030./.